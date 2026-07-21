En visite à Kigali, Bill Gates loue le recul de 85% de la mortalité maternelle au Rwanda

Une baisse de 85% de la mortalité maternelle depuis 2000 : c’est le bilan que Bill Gates a mis en avant lors de son déplacement au Rwanda, entamé lundi 20 juillet 2026. Le président de la Gates Foundation a été reçu par le chef de l’État Paul Kagame à Kigali.

Un chiffre au cœur de la communication du milliardaire

Avant même son arrivée, Gates avait présenté le pays comme une référence continentale sur les réseaux sociaux. « Le pays montre ce qui est possible quand les gouvernements investissent dans des technologies qui sauvent des vies, tout en veillant à ce qu’elles atteignent ceux qui en ont le plus besoin« , a-t-il écrit, selon des propos relayés par The New Times.

Interrogé par CNBC Africa en amont de sa venue, le fondateur de Microsoft a également évoqué une réduction de 80% de la mortalité des enfants de moins de cinq ans depuis le début du siècle. Il attribue ces résultats à la robustesse des systèmes de santé primaire, au maillage d’agents de santé communautaire et à l’efficacité des institutions publiques du pays.

Une tournée de terrain dans l’Est du pays

La visite s’est prolongée par un déplacement dans le secteur de Mwulire, en Province de l’Est. Un centre de santé y dessert désormais plus de 37 000 habitants — un bâtiment qui a mis fin à des trajets pouvant atteindre 16 kilomètres pour accéder à des soins maternels, jusqu’alors nécessaires pour de nombreux résidents.

Sur place, Gates s’est entretenu avec des agents de santé communautaire, dont le pays compte plus de 58 000, organisés en équipes de quatre par village. Selon les données communiquées lors de la visite, ces équipes ont assuré jusqu’à 65% des dépistages du paludisme et 82% des traitements administrés dans le secteur au cours des six derniers mois. Le ministère de la Santé y prépare par ailleurs le déploiement d’un dossier médical électronique communautaire, destiné à numériser le suivi des patients.

Le déplacement s’est achevé par la visite d’une usine de fabrication de seringues auto-bloquantes, TKMD Syringes Manufacturing, soutenue par la fondation de Gates et qui exporte notamment vers plusieurs pays via l’Unicef.

Un partenariat élargi à l’intelligence artificielle

Ce voyage intervient dans le prolongement d’un accord signé entre la Gates Foundation et OpenAI, visant à développer des solutions de santé fondées sur l’intelligence artificielle en Afrique. Le Rwanda a été choisi comme point de départ d’un programme pilote doté de 50 millions de dollars.

L’aide internationale au développement recule pour la deuxième année consécutive en 2025, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, les bailleurs redirigeant leurs budgets vers la défense et leurs priorités nationales. Dans ce cadre, Gates a plaidé, toujours auprès de CNBC Africa, pour des investissements ciblés sur la santé, l’éducation et l’innovation, estimant que la population en âge de travailler du continent deviendra la plus nombreuse au monde d’ici 2040. La Gates Foundation avait annoncé l’an dernier un engagement de 200 milliards de dollars sur vingt ans, majoritairement destiné à l’Afrique.