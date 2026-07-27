Elon Musk : sa prédiction sur la fin de l'argent s'ajoute à plus de 600 autres dont plus de 80 % non tenues

Elon Musk envisage un monde sans monnaie d’ici dix ans. Lors d’un entretien de 90 minutes accordé à The Economist, mené par la rédactrice en chef Zanny Minton Beddoes, le patron de Tesla et de SpaceX a affirmé que la production massive de biens par les robots et l’intelligence artificielle rendrait l’argent obsolète en 2036, sans détailler comment le système économique franchirait cette transition d’ici là. « Je vais faire une autre prédiction, l’argent n’aura plus d’importance en 2036 », a-t-il déclaré, comme l’indiquait La Nouvelle Tribune, face à une intervieweuse qui a aussitôt douté que ses propres actionnaires partagent cette vision.

Ce que dit la recherche sur l’abondance économique

Plusieurs économistes ont publié des travaux en 2025 et 2026 pour tester ce type d’argument. Un article diffusé sur SSRN par le chercheur Agisilaos Papadogiannis conclut que la production massive permise par l’intelligence artificielle ne fait pas disparaître la rareté économique, mais la déplace vers d’autres ressources — énergie, terres, matériaux critiques. Une tribune parue dans The American Spectator relève que la valorisation boursière des entreprises de Musk repose entièrement sur l’anticipation de profits futurs en monnaie, un mécanisme qui perdrait son sens dans le scénario que l’entrepreneur décrit lui-même. D’autres chercheurs, notamment dans une publication de l’institut Mises, avancent qu’aucune vague de productivité historique n’a supprimé la rareté : elle s’est toujours déplacée vers un autre goulot d’étranglement, comme l’attention humaine ou la confiance.

Des échéances technologiques rarement respectées

Une analyse du New York Times a recensé plus de 600 prédictions et engagements publics formulés par Musk au cours de la dernière décennie. Moins d’une sur cinq a été tenue dans les délais annoncés, un taux de réussite passé d’environ 75 % en 2015 à moins de 50 % dès 2020. Parmi les échecs les plus documentés figure la conduite entièrement autonome des Tesla, promise pour 2017 et toujours limitée en 2026 à une assistance nécessitant une supervision humaine constante. Musk avait également annoncé le déploiement d’un million de robotaxis pour 2020, un objectif resté lettre morte.

La colonisation de Mars, présentée à plusieurs reprises comme envisageable dès le milieu des années 2020 avec l’installation d’une ville d’un million d’habitants, a vu son calendrier repoussé sans nouvelle date stabilisée, tandis que le programme Hyperloop, censé transporter des passagers à grande vitesse dès 2020, n’a jamais abouti à un système commercial opérationnel.