Équipe de France : Zinédine Zidane sera présenté le 28 juillet après cinq ans sans entraîner

Le successeur de Didier Deschamps sera présenté mardi 28 juillet à 11 heures, cinq ans après son dernier passage sur un banc de touche. La Fédération française de football (FFF) a confirmé ce jeudi la tenue d’une conférence de presse pour officialiser son arrivée au poste de sélectionneur.

Une conférence de presse au siège de la FFF

L’annonce interviendra à l’issue d’un Comité Exécutif exceptionnel prévu le matin même. Selon le communiqué diffusé par la FFF, le président Philippe Dialloprésentera le prochain sélectionneur de l’équipe de France aux médias, au siège de la Fédération. La rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube de l’instance. Ce format tranche avec les incertitudes des derniers jours, où la date exacte de présentation restait floue.

Cinq ans loin d’un banc de touche

Zidane n’a plus dirigé la moindre équipe depuis son départ du Real Madrid, à l’été 2021. Son dernier match sur ce banc s’était soldé par un troisième sacre européen consécutif, un exploit qu’aucun autre entraîneur n’avait réalisé avant lui en Ligue des Champions. Depuis cette rupture, l’ancien capitaine des Bleus est resté sans contrat, son nom ayant régulièrement circulé du côté du Paris Saint-Germain ou de l’Olympique de Marseille sans qu’aucune de ces pistes n’aboutisse.

Cette longue parenthèse s’achève donc avec le maillot tricolore. Deschamps, lui, quitte ses fonctions après quatorze années à la tête de la sélection, un record de longévité pour un sélectionneur français. Il a dirigé les Bleus à 185 reprises pour un bilan de 120 victoires, 35 nuls et 30 défaites. Sacré champion du monde en 2018 face à la Croatie et vainqueur de la Ligue des Nations 2021, il devient le troisième sélectionneur de l’histoire, après Mário Zagallo et Franz Beckenbauer, à remporter le Mondial comme joueur puis comme entraîneur. Son aventure s’achève samedi sur une défaite 6-4 contre l’Angleterre en petite finale de la Coupe du monde 2026.

Une transition préparée depuis plusieurs mois

La passation entre les deux hommes était pressentie depuis longtemps. Zidane attendait ce poste depuis plusieurs années et avait déjà exprimé son intérêt lors de précédentes échéances internationales. Sa nomination doit désormais être formalisée devant la presse, avant une prise de fonction effective annoncée pour le mois de septembre, période à laquelle débuteront les premières échéances de qualification sous sa direction.

Aucun détail n’a pour l’instant filtré sur la composition de son futur staff, ni sur d’éventuels changements dans l’encadrement médical ou technique de l’équipe. La FFF n’a pas non plus précisé la durée du contrat qui liera Zidane à la Fédération, ni les objectifs sportifs qui lui seront fixés pour les prochaines compétitions. Ces éléments devraient être communiqués mardi, à l’occasion de la conférence de presse au siège fédéral.