Michael Olise : le parcours d'un talent formé à Londres devenu star du Bayern Munich

Un gamin de Hammersmith recalé par plusieurs grands clubs londoniens devenu l’un des meilleurs ailiers d’Europe : le parcours de Michael Olise tient de la revanche sportive. À 24 ans, l’international franco-nigérian-algérien porte aujourd’hui le numéro 17 du Bayern Munich, après un passage éclair par Crystal Palace qui a fini par déclencher une véritable guerre commerciale entre géants européens.

Un début de carrière fait de refus

Né le 12 décembre 2001 à Hammersmith, Michael Akpovie Olise grandit à Hayes, dans le Grand Londres, fils d’un père nigérian et d’une mère française d’origine algérienne — une double ascendance qui lui ouvrira plus tard les portes de l’équipe de France. Son parcours en académie ressemble pourtant à un chemin de croix : passé par Hayes & Yeading United, puis brièvement par les centres de formation d’Arsenal, de Chelsea et de Manchester City, il n’est retenu par aucun de ces clubs.

C’est finalement à Reading, en deuxième division anglaise, qu’Olise trouve sa chance. Il y fait ses débuts professionnels en mars 2019, à seulement 18 ans. Deux saisons plus tard, il affiche des statistiques qui attirent l’attention : 19 buts et passes décisives cumulés en 44 apparitions en championnat.

L’éclosion à Crystal Palace

En juillet 2021, Olise rejoint Crystal Palace. Le club de Croydon devient le théâtre de sa véritable explosion. En trois saisons, il dispute 90 matches, inscrit 16 buts et délivre 25 passes décisives, s’imposant comme l’un des créateurs les plus dangereux de Premier League malgré des blessures récurrentes aux ischio-jambiers.

La saison 2022-2023 marque un tournant : il devient le premier joueur de Crystal Palace à atteindre la barre des dix passes décisives sur un exercice de Premier League, et est élu joueur de la saison par ses propres coéquipiers. Parmi ses réalisations marquantes figurent un coup franc spectaculaire contre Manchester United, élu but de la saison du club, ainsi qu’un but décisif arraché dans les derniers instants face à West Ham.

L’épisode Chelsea, ou le feuilleton d’un été

L’été 2023 tourne au vaudeville. Chelsea active la clause libératoire d’Olise, fixée à 35 millions de livres, dans le cadre du vaste chantier de reconstruction lancé par Mauricio Pochettino. Un accord semble acquis. Mais Crystal Palace, jugeant l’approche des Blues déloyale, envisage alors de saisir une instance disciplinaire pour « tapping-up » — un contact jugé irrégulier avec un joueur encore sous contrat.

Sous la pression de son club formateur, Olise fait volte-face et signe finalement une prolongation de quatre ans à Selhurst Park. L’épisode se solde par une pique mémorable de Crystal Palace, qui publie sur les réseaux sociaux une vidéo raillant l’échec du transfert. Le club anglais aurait par ailleurs négocié l’inclusion d’un pourcentage à la revente dans le nouveau contrat du joueur — une clause qui se révélera stratégique un an plus tard.

Bayern Munich rafle la mise

En 2024, l’histoire se répète, mais avec un dénouement différent. Chelsea revient à la charge, prêt à débourser environ 60 millions de livres. Cette fois, un détail contractuel change tout : la clause libératoire d’Olise ne peut être activée que par un club qualifié en Ligue des champions. Or Chelsea évolue alors en Ligue Europa Conférence.

Le Bayern Munich, fraîchement dirigé par Vincent Kompany, profite de cette faille pour s’engouffrer et boucler la signature de l’ailier pour environ 60 millions d’euros, plus bonus, jusqu’en juin 2029. L’opération fait grincer des dents une partie des observateurs bavarois, peu familiers du joueur — un scepticisme balayé en quelques semaines seulement.

Olise fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs le 16 août 2024 lors d’un match de DFB-Pokal contre le SSV Ulm, délivrant une passe décisive deux minutes après son entrée en jeu. Un mois plus tard, il inscrit son premier but en Bundesliga face au Holstein Kiel.

Une adaptation immédiate au plus haut niveau

La suite confirme le pari munichois. Lors de sa première saison en Allemagne, Olise inscrit 20 buts et délivre 23 passes décisives toutes compétitions confondues, devenant le seul joueur du Bayern Munich à disputer les 34 journées de Bundesliga lors du sacre du club. Kompany salue publiquement l’apport immédiat de son joueur, le qualifiant de l’un de ses éléments les plus importants.

L’ancien international français Thierry Henry, qui l’avait côtoyé lors des Jeux olympiques de Paris 2024, avait anticipé cette réussite : « Il a des qualités incroyables, et vous n’avez encore rien vu« , avait-il déclaré avant même le premier match d’Olise sous le maillot bavarois.

La saison 2025-2026 confirme cette trajectoire ascendante : sur l’ensemble des cinq grands championnats européens, aucun autre ailier ne compte davantage d’implications décisives (37 au total) ni de passes décisives (23) que lui cette saison. Une progression qui a valu à Olise les éloges d’attaquants comme Harry Kane et Luis Diaz, ce dernier confiant qu’il détruit ses adversaires en un-contre-un.

Le tremplin international : des JO 2024 au Mondial 2026

L’explosion d’Olise ne se limite pas aux clubs. Repéré très tôt par le sélectionneur olympique Thierry Henry, il devient l’un des artisans majeurs de la médaille d’argent décrochée par l’équipe de France aux Jeux olympiques de Paris 2024, inscrivant notamment un but décisif en demi-finale face à l’Égypte. Cette performance convainc Didier Deschamps de l’appeler pour la première fois en équipe A dès septembre 2024.

Sa progression en Bleu suit celle observée en club : dès sa septième sélection, il inscrit son premier but face à l’Ukraine, avant de signer en mars 2025 un coup franc direct contre la Croatie — une réalisation que seul Paul Pogba avait réussie pour la France depuis 2018. En novembre 2025, il participe activement à la qualification des Bleus pour la Coupe du monde, marquant lors de la victoire 4-0 contre l’Ukraine au Parc des Princes.

Convoqué dans les 26 pour le Mondial 2026, Olise confirme d’entrée son statut de créateur numéro un des Bleus : dès les deux premiers matches de poule, contre le Sénégal puis l’Irak, il prend seul la tête du classement des passeurs du tournoi et est élu homme du match lors de sa toute première apparition en Coupe du monde. Une vitrine planétaire qui a définitivement installé Olise parmi les prétendants au Ballon d’or, tout en alimentant les rumeurs sur son avenir au-delà du Bayern Munich.