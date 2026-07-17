Face à l'Ukraine, la Russie mise sur l'intelligence artificielle pour renforcer son armée

Un système de recommandation basé sur un grand modèle linguistique équipe désormais les organes de commandement de l’armée russe. L’information a été confirmée le 17 juillet lors d’un conseil du ministère de la Défense présidé par Andrey Belousov, en présence de l’assistant présidentiel Alexeï Dioumine.

Ce dispositif s’intègre à une transformation numérique plus large. Selon les propos rapportés de Shcherbinin, cité par le ministère, l’objectif reste d’atteindre et de maintenir la supériorité militaire grâce à l’intelligence artificielle. L’outil serait déjà mobilisé quotidiennement par les structures de commandement et de contrôle, et son déploiement aurait pris de l’avance sur le calendrier initial.

Une course technologique accélérée par le conflit ukrainien

Ce virage numérique russe ne surgit pas isolément. Depuis 2022, la guerre en Ukraine a bouleversé les pratiques militaires classiques : drones FPV, guerre électronique, munitions guidées produites localement et robots terrestres se sont imposés sur le terrain à un rythme inédit. Kiev a par exemple multiplié par deux et demi le nombre de ses unités robotiques logistiques entre fin 2025 et le printemps 2026. Face à cette dynamique, Moscou cherche visiblement à ne pas se laisser distancer sur le plan technologique, en structurant à son tour l’intégration de l’IA dans ses chaînes de décision militaire.

Une stratégie amorcée bien avant la guerre

L’ambition russe en matière d’intelligence artificielle militaire ne date pourtant pas du conflit actuel. Dès 2018, le chef d’état-major des forces armées russes annonçait un objectif de robotisation touchant un tiers du matériel et des systèmes d’armes du pays. Un an plus tard, un décret présidentiel formalisait cette orientation stratégique. Vladimir Poutine avait lui-même résumé l’enjeu dès 2017 en affirmant que celui qui dominera l’intelligence artificielle dominera le monde.

Cette trajectoire s’est accélérée avec la guerre. Poutine a fixé comme priorité de couvrir totalement les besoins de l’armée en drones tout en y intégrant des éléments d’intelligence artificielle, insistant sur le fait que la rapidité d’adaptation sur le champ de bataille conditionnerait l’issue du conflit.

Un effort budgétaire massif mais désormais contraint

Cette montée en puissance technologique s’appuie sur un effort financier considérable. Le budget militaire russe a presque doublé entre 2022 et 2025, porté par des hausses annuelles allant jusqu’à 57 %, portant l’effort de défense à plus de 7 % du produit intérieur brut du pays. Les services de renseignement allemands estiment même que les dépenses réelles dépasseraient largement les chiffres officiels, avoisinant les 250 milliards d’euros pour la seule année 2025.

Le rythme de progression budgétaire ralentit toutefois nettement pour 2026, avec une hausse limitée à 3 %, signe d’une contrainte économique malgré la poursuite des ambitions technologiques affichées par le ministère de la Défense.