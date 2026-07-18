France-Allemagne : Mélenchon s'oppose à un commandement partagé du nucléaire français

Le renforcement de la coopération en matière de dissuasion entre la France et l’Allemagne a suscité une réaction de Jean-Luc Mélenchon. Le dirigeant de La France insoumise affirme que, si son camp arrivait au pouvoir en 2027, les engagements pris par Emmanuel Macron avec Berlin seraient réexaminés.

Dans un message publié samedi 18 juillet sur son compte X, Jean-Luc Mélenchon critique les décisions annoncées à l’issue des échanges franco-allemands consacrés à la défense. Il estime que « les engagements de Macron avec l’Allemagne n’engagent que lui » et affirme que, dans l’hypothèse d’une victoire de son camp à l’élection présidentielle de 2027, « tout sera revu de A à Z ».

Le leader politique exprime aussi son opposition à toute évolution qui conduirait, selon lui, à un commandement partagé de la force de dissuasion française. Il juge une telle perspective « absolument inacceptable ». Dans son message, il déplore également l’absence d’information et de consultation du Parlement sur ces questions.

Coopération renforcée entre Paris et Berlin

Ces déclarations interviennent après le Conseil des ministres franco-allemand organisé les 17 et 18 juillet 2026. À cette occasion, Emmanuel Macron et le chancelier Friedrich Merz ont annoncé un approfondissement de leur coopération en matière de défense et de dissuasion.

Parmi les mesures évoquées figure la participation de forces conventionnelles allemandes à un exercice français lié à la dissuasion nucléaire avant la fin de l’année 2026. Les autorités françaises ont toutefois précisé que cette coopération ne modifiait ni la doctrine nationale de dissuasion nucléaire ni les mécanismes de partage nucléaire déjà existants au sein de l’OTAN.

La dissuasion nucléaire reste sous contrôle français

La doctrine française repose depuis plusieurs décennies sur le principe d’une décision souveraine du président de la République concernant l’emploi de l’arme nucléaire. La force de dissuasion est constituée de deux composantes : les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins et les forces aériennes stratégiques.

Selon les informations communiquées par les autorités françaises à l’issue des annonces franco-allemandes, le renforcement de la coopération vise à accroître la coordination entre les deux pays sur les questions de défense, sans transférer le contrôle de la dissuasion française ni instaurer un commandement partagé.

Les propos de Jean-Luc Mélenchon interviennent alors que les annonces du sommet franco-allemand alimentent le débat politique en France sur les modalités de la coopération européenne en matière de sécurité et sur les prérogatives nationales liées à la force de dissuasion nucléaire.