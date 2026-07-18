La Chine reproduit un destroyer américain en plein désert : les images qui alimentent les interrogations

De nouvelles images satellites montrent qu’une réplique grandeur nature d’un destroyer américain a été construite dans le désert du Taklamakan, en Chine. Selon les clichés analysés par la société américaine d’imagerie satellitaire Vantor, cette maquette mesure environ 155 mètres de long et reprend plusieurs éléments caractéristiques d’un navire de guerre de la marine américaine.

L’installation a été repérée par Joseph Wu, cofondateur de la Taiwan Defense Studies Initiative, qui a identifié le projet le mois dernier. Les spécialistes cités par plusieurs médias estiment que cette structure pourrait être destinée à des essais militaires, sans qu’aucune confirmation officielle n’ait été apportée par Pékin sur son utilisation.

Une copie d’un destroyer de la classe Arleigh Burke

Les images montrent un navire factice dont la silhouette rappelle celle d’un destroyer de la classe Arleigh Burke, l’une des principales catégories de bâtiments de combat de l’US Navy. Selon les analyses publiées, la réplique reproduit plusieurs caractéristiques visibles sur ces navires, dont la passerelle, le pont ainsi que les installations destinées aux hélicoptères.

D’après les observations relayées par les médias, cette maquette a été construite dans une zone désertique où la Chine a déjà installé d’autres cibles militaires utilisées lors d’exercices. Des experts avancent qu’elle pourrait servir à tester des systèmes de frappe ou de ciblage, tout en précisant qu’aucun élément public ne permet de confirmer précisément sa fonction. L’un d’eux évoque « des essais militaires » comme hypothèse la plus probable.

Un site militaire déjà connu dans le Xinjiang

Le désert du Taklamakan, situé dans la région chinoise du Xinjiang, accueille depuis plusieurs années des sites d’essais militaires observés grâce à l’imagerie satellitaire. Des répliques d’équipements étrangers y ont déjà été identifiées lors d’analyses précédentes.

Les nouvelles images montrent également la présence d’une reproduction du palais présidentiel de Taïwan, une infrastructure déjà signalée dans cette zone par le passé. Là encore, les observateurs considèrent qu’elle pourrait être utilisée dans le cadre d’entraînements militaires, sans qu’une confirmation officielle n’ait été rendue publique.

Une marine en pleine expansion

Cette découverte intervient alors que la marine chinoise poursuit son développement. Selon les rapports du Pentagone et de l’US Naval Institute, la Chine dispose aujourd’hui de la plus importante flotte militaire au monde en nombre de bâtiments de guerre, devant les États-Unis.

Les tensions autour de Taïwan restent l’un des principaux sujets de sécurité dans la région indo-pacifique. Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire, tandis que Washington continue de soutenir les capacités de défense de Taipei.

Les images récemment diffusées alimentent ainsi les analyses sur les préparatifs militaires chinois. Pour l’heure, aucune autorité chinoise n’a officiellement expliqué la finalité de cette réplique, laissant les spécialistes s’appuyer sur les seules observations satellitaires. « La structure reprend les principales caractéristiques d’un destroyer américain », relèvent les analyses citées par les médias spécialisés.