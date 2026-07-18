Frappes ukrainiennes jusqu'à 700 km en Russie : Moscou et Tambov visées, au moins sept morts

Sept ouvriers de nuit ont été tués dans une frappe de drones ukrainiens sur un entrepôt de Kotovsk, dans la région russe de Tambov, selon le gouverneur régional Evgueni Pervychov. L’attaque a eu lieu ce vendredi sur trois zones du territoire russe, ainsi qu’en mer et sur des territoires ukrainiens occupés.

Deux sites logistiques visés à plusieurs centaines de kilomètres du front

Les entrepôts touchés appartiennent à Wildberries, le plus grand détaillant en ligne de Russie. Le second site frappé se trouve à Elektrostal, à l’est de Moscou, où les autorités régionales ont recensé 24 blessés. Ces deux installations, situées respectivement à près de 700 et plus de 500 kilomètres de la ligne de front, auraient servi à l’approvisionnement en composants sous sanctions destinés à la production de drones et à des équipements de navigation, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Une installation pétrolière aurait également été touchée, sans que sa localisation exacte soit précisée par Kyiv.

Zelensky présente les frappes comme une riposte

Sur son compte X, le président ukrainien a affirmé que « nos sanctions à longue portée ont fonctionné sur trois zones du territoire russe, ainsi que sur nos terres temporairement occupées et en mer ». Il a présenté ces opérations comme une réponse directe aux frappes russes sur les infrastructures civiles et les villes ukrainiennes. Des frappes ukrainiennes à moyenne portée auraient également visé des cibles en mer d’Azov, en mer Noire et en Crimée occupée, selon la même source.

Escalade des frappes ukrainiennes en profondeur depuis 2026

Cette attaque s’ajoute à une série d’opérations similaires menées par Kyiv ces derniers mois contre des cibles situées loin de la ligne de front. Selon un rapport du Center for Strategic and International Studies publié début juillet, l’Ukraine a orchestré depuis le début de l’année des frappes de courte, moyenne et longue portée destinées à perturber les réseaux logistiques russes. Ces opérations ont notamment ciblé l’industrie pétrolière russe, une source majeure de revenus pour l’effort de guerre de Moscou : les autorités ukrainiennes estiment avoir mis hors service jusqu’à 43 % de la capacité de raffinage du pays, provoquant une crise du carburant dans plusieurs régions.

Contexte de représailles mutuelles

Les frappes russes sur les infrastructures civiles ukrainiennes, citées par Zelensky comme motif de riposte, se sont multipliées ces dernières semaines. Les autorités russes n’ont pas commenté publiquement le bilan humain communiqué par les gouverneurs régionaux de Tambov et de Moscou au moment de la publication.