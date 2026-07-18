MMA : un robot perd sa tête lors de la première compétition mondiale en Chine

La Chine a accueilli la première compétition mondiale de MMA entre robots humanoïdes lors d’un événement organisé à Shenzhen. La rencontre, lancée par l’entreprise chinoise EngineAI, a été marquée dès la soirée d’ouverture par un combat au cours duquel un robot a perdu sa tête après une série de coups, une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux.

Présentée sous le nom d’Ultimate Robot Knockout Legend (URKL), cette compétition met aux prises des robots humanoïdes capables d’exécuter des coups de poing, des coups de pied, des esquives et des tentatives de projection. Selon EngineAI, il s’agit de la première manifestation mondiale de ce type consacrée aux arts martiaux mixtes entre robots humanoïdes.

Une première mondiale organisée à Shenzhen

Les affrontements se déroulent dans une cage inspirée des compétitions de MMA. Les robots sont pilotés et supervisés par des équipes techniques, tandis que leurs capacités d’équilibre, de réaction et d’exécution des mouvements sont mises à l’épreuve au fil des combats.

L’un des moments les plus commentés de la soirée d’ouverture est intervenu lorsqu’un robot nommé Matador a reçu un coup à la tête qui a progressivement désolidarisé cette dernière de son châssis. Selon les images diffusées par les organisateurs et reprises par plusieurs médias, le robot a continué le combat quelques instants avant de chuter. En tentant de se relever, sa tête s’est complètement détachée.

EngineAI présente cette compétition comme « le premier événement mondial de MMA pour robots humanoïdes », avec l’objectif de tester les performances de ses machines dans des conditions proches d’un affrontement réel.

La robotique humanoïde devient un axe stratégique

Cette compétition intervient alors que la Chine multiplie les démonstrations publiques de robots humanoïdes. Ces dernières années, ces machines ont participé à des compétitions sportives, à des salons technologiques et à des événements ouverts au grand public, servant de vitrine aux progrès réalisés dans le domaine.

Le gouvernement chinois considère la robotique humanoïde comme un secteur stratégique. Pékin soutient le développement de l’« intelligence incarnée » (embodied AI), qui vise à doter les robots d’une meilleure interaction avec leur environnement physique grâce aux progrès de l’intelligence artificielle.

Une production appelée à accélérer

Les industriels chinois accélèrent également le passage à la production de masse. Plusieurs fabricants ont annoncé des objectifs de fabrication à grande échelle afin de réduire les coûts et d’élargir les usages des robots humanoïdes dans l’industrie, les services ou encore les interventions spécialisées.

Selon des estimations du secteur, la Chine figure déjà parmi les principaux acteurs mondiaux de la robotique industrielle et cherche désormais à occuper une place de premier plan sur le marché des robots humanoïdes. La compétition organisée à Shenzhen constitue ainsi une démonstration publique des capacités développées par les entreprises chinoises dans un domaine où la concurrence internationale s’intensifie.