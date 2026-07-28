France : un policier tire sur sa compagne, les détails de l'affaire

Une femme a été grièvement blessée par balle dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 juillet à Paris. Son compagnon, un policier d’une cinquantaine d’années, a été placé en garde à vue après les faits, tandis qu’une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes du tir.

Selon les informations confirmées par le parquet de Paris et rapportées par plusieurs médias français, le drame s’est produit dans un hôtel du 17ᵉ arrondissement. La victime a été transportée vers un établissement hospitalier dans un état grave. Son pronostic vital était engagé au moment de sa prise en charge.

Une version de tir accidentel examinée par les enquêteurs

Au cours de son audition, le fonctionnaire de police a affirmé que le coup de feu serait parti alors qu’il présentait son arme de service à sa compagne. D’après les premiers éléments rapportés par la presse, il a évoqué « un tir accidentel ».

Les investigations se poursuivent afin de déterminer si cette version correspond aux constatations réalisées sur place. Les enquêteurs devront établir le déroulement précis des faits, tandis que le policier reste en garde à vue dans le cadre de la procédure.

Le parquet de Paris supervise les investigations, qui devront permettre de préciser les circonstances ayant conduit à l’utilisation de l’arme de service et les éventuelles responsabilités pénales.

Une enquête ouverte pour établir les circonstances

À ce stade, aucune conclusion officielle n’a été communiquée sur l’origine exacte du tir. Les éléments recueillis au cours des auditions, les constatations techniques et les expertises devront permettre d’éclaircir les faits.

L’affaire intervient alors que les violences commises dans le cadre familial restent une préoccupation importante en France. D’après les dernières statistiques du ministère de l’Intérieur, les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 473 000 victimes de violences physiques en 2025, une part importante de ces faits ayant été recensée dans la sphère familiale. Ces chiffres illustrent l’ampleur d’un phénomène qui mobilise régulièrement les autorités judiciaires et les services de sécurité.

La victime hospitalisée dans un état grave

Les secours sont intervenus rapidement après les faits afin de prendre en charge la victime. Selon les informations disponibles, elle a été admise à l’hôpital dans un état critique.

Les investigations se poursuivent sous l’autorité du parquet afin de déterminer avec précision les circonstances de cette affaire. Les conclusions des expertises et des auditions devraient permettre d’établir si le tir relève d’un accident, comme l’a déclaré le policier, ou si d’autres éléments devront être retenus par la justice.