Guerre en Iran : le bilan des blessés américains bondit à 624, loin des chiffres officiels annoncés

Le nombre de militaires américains blessés depuis le début de l’opération contre l’Iran atteint désormais 624. Ce chiffre, révélé par le New York Times sur la base de données du Pentagone, dépasse très largement les estimations communiquées jusqu’ici par l’administration américaine.

Un écart de plusieurs centaines de blessés

Il y a quelques jours à peine, un porte-parole du Pentagone évoquait un bilan très inférieur, parlant d’une centaine de blessés tout au plus depuis le début du mois de juillet. Les chiffres finalement publiés racontent une tout autre histoire : 207 nouveaux blessés recensés à partir du 7 juillet, date à laquelle une nouvelle phase d’escalade a débuté après l’échec d’un cessez-le-feu, portant le total cumulé depuis le lancement de l’opération, le 28 février, à 624. Le système de comptabilisation du ministère de la Défense, le Defense Casualty Analysis System, affichait encore 420 blessés quelques jours plus tôt. Parmi les 207 cas ajoutés depuis le 7 juillet, l’écrasante majorité provient de l’Armée de terre (182), le reste se répartissant entre la Marine (21) et l’armée de l’air (4).

Une méthode de comptage modifiée sans explication

Le Pentagone a également revu sa manière de classer les pertes humaines. Une première correction du New York Times avait fait passer le nombre officiel de tués de 18 à 14, déclenchant une vague de critiques aux États-Unis. Le ministère a depuis rétabli les quatre décès retirés, en les plaçant sur une page séparée du site, sans fournir de justification. Cette réorganisation sépare désormais les statistiques en deux catégories distinctes : celles de l’opération lancée en février, et celles rassemblées sous l’intitulé générique de « pertes des opérations extérieures ».

Des pertes américaines survenues récemment en Jordanie n’avaient pas non plus été rendues publiques immédiatement par le Pentagone. Un responsable militaire a confié au New York Times que le Commandement central n’avait pas communiqué sur des soldats blessés lors d’une attaque iranienne ayant coûté la vie à deux militaires américains et fait un disparu.

Des sénateurs réclament un bilan complet

Face à ces incohérences successives, un groupe de sénateurs démocrates a adressé une lettre au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, pour exiger un décompte exhaustif et transparent des militaires tués ou blessés depuis le début du conflit. Ce conflit, déclenché par une action conjointe israélo-américaine contre des cibles iraniennes le 28 février, a connu une escalade brutale après l’effondrement du cessez-le-feu début juillet, avec plusieurs nuits consécutives de frappes de l’armée américaine contre l’Iran.

Un tel écart entre bilans militaires provisoires et bilans définitifs n’est pas inédit : lors de la guerre du Golfe en 1991, les statistiques de blessés américains avaient elles aussi été révisées à la hausse plusieurs mois après la fin des combats, une fois les blessures non immédiatement mortelles recensées dans leur totalité.