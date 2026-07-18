Guerre Iran - USA : premières pertes américaines depuis mars, deux soldats tués en Jordanie

Deux soldats américains sont morts en Jordanie dans la nuit de vendredi à samedi. Une frappe de missiles balistiques iraniens a visé la base aérienne de Muwaffaq Salti, selon un communiqué du Commandement central des États-Unis (CENTCOM).

Un troisième soldat porté disparu

Un troisième militaire reste porté disparu à la suite de l’attaque, a précisé le CENTCOM dans un message publié sur X. « Les forces américaines et leurs partenaires se défendaient contre des attaques de missiles balistiques et de drones iraniens« , a indiqué l’organisme militaire. Quatre autres soldats ont été évacués vers des hôpitaux jordaniens ; ils ont depuis obtenu leur sortie. D’autres membres du personnel, blessés légèrement, ont repris leur service.

La base de Muwaffaq Salti, utilisée régulièrement par les avions de chasse américains, accueille des troupes des États-Unis stationnées en Jordanie. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient l’impact des tirs et un important panache de fumée au-dessus du site.

Premières pertes depuis mars

Ces décès marquent les premières pertes militaires américaines liées à la guerre contre l’Iran depuis mars, selon le CENTCOM. L’identité des soldats tués ne sera communiquée que 24 heures après la notification de leurs familles, conformément à la politique du ministère de la Défense.

Ce nouveau bilan porte à 16 le nombre total de militaires américains morts depuis le déclenchement du conflit entre Washington et Téhéran. Des centaines d’autres soldats ont été blessés au cours des échanges de frappes qui se poursuivent depuis une semaine entre les deux pays.

Plusieurs bases situées dans des pays voisins hébergeant des troupes américaines ont été visées cette semaine par l’Iran, dont au moins deux installations en Jordanie. Le Koweït a dénoncé, vendredi, ces frappes contre son territoire, ainsi que celles ayant touché le Bahreïn, le Qatar et la Jordanie.

Un précédent en 2024

La dernière attaque meurtrière contre des troupes américaines en Jordanie remonte à janvier 2024, lorsqu’une frappe de drone avait tué trois soldats à la base de Tower 22, près de la frontière syrienne.