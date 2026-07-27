Pour la première fois, Fayza Lamari s'affiche avec Mbappé et Ester Expósito à Paris

Fayza Lamari a rejoint son fils pour une sortie shopping à Paris ce lundi 27 juillet, aux côtés d’Ester Expósito. C’est la première fois que la mère de Kylian Mbappé apparaît publiquement en compagnie du couple, selon des images repérées par Paris Match.

Le trio s’est rendu rue de la Paix, à proximité de la place Vendôme, dans la boutique du joaillier Messika. Valérie Messika, fondatrice de la marque, a personnellement accueilli les trois visiteurs et leur a présenté les dernières collections de la maison. Elle a partagé l’événement sur son compte Instagram, évoquant le plaisir d’avoir reçu Mbappé, Lamari et Expósito dans sa boutique.

Une relation de plus en plus assumée

Cette apparition intervient trois jours après une précédente sortie du couple dans la capitale, le 24 juillet, lors de laquelle Mbappé et Expósito avaient été aperçus main dans la main chez Dior puis chez Jacquemus. Cette sortie du 24 juillet ne réunissait que le couple ; celle de ce lundi marque une étape supplémentaire, l’entourage familial du footballeur se montrant désormais à ses côtés en public.

Les rumeurs entourant la relation entre l’attaquant du Real Madrid et l’actrice espagnole remontent à février, avec un premier repérage à Madrid où les deux auraient partagé un verre au bar sur le toit de l’hôtel Pullman. D’autres apparitions ont suivi en avril à Paris, puis en mai lors d’un séjour en Sardaigne et d’une escapade à Ibiza, où le couple avait été photographié ensemble sur un yacht.

Une confirmation implicite pendant le Mondial

La relation a pris un tournant plus visible le 19 juillet, jour de la finale de la Coupe du monde 2026. Mbappé avait alors brièvement publié, avant de la supprimer, une story Instagram montrant Expósito dans une chambre d’hôtel à Miami, vêtue d’un maillot de l’équipe de France. Des vidéos les montraient également ensemble sur un bateau, suivant la finale opposant l’Espagne à l’Argentine, remportée par les Espagnols.

Expósito, native d’Espagne, avait alors confié éprouver « un choix difficile » face à l’affrontement entre son pays et la France en demi-finale du tournoi. Le Mondial 2026 s’est achevé sur une quatrième place pour les Bleus, Mbappé terminant meilleur buteur de la compétition avec dix réalisations.

Une actrice à la carrière internationale

Âgée de 26 ans, Expósito s’est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Carla Rosón dans la série Netflix Elite, diffusée dans le monde entier depuis 2018. Sa filmographie s’est élargie depuis avec des projets comme Someone Has to Die et Venus, qui lui ont valu une reconnaissance croissante dans le cinéma hispanophone et international.

Sur le plan personnel, ni Mbappé ni Expósito n’ont formellement confirmé leur relation par une déclaration publique. Les apparitions communes, de plus en plus fréquentes depuis le mois de mars, alimentent une couverture médiatique soutenue depuis plusieurs mois.