Inde : trois Nigérians arrêtés pour trafic de drogue à Bengaluru

Dix kilogrammes de MDMA et plus de deux kilogrammes de cannabis hydroponique saisis, quatre personnes interpellées dans deux affaires distinctes : la police anti-stupéfiants de Bengaluru frappe un nouveau coup contre les réseaux de trafic de drogue impliquant des ressortissants étrangers.

L’Anti-Narcotic Wing (ANW) de la Central Crime Branch (CCB) de Bengaluru a annoncé l’arrestation de trois ressortissants nigérians, identifiés comme Ambemo Victor (37 ans), Chime Moses (36 ans) et Karikari Ames (33 ans), dans le cadre de deux opérations liées à des affaires de trafic de stupéfiants dans la ville. Un quatrième suspect a également été interpellé, portant à quatre le nombre total de personnes arrêtées.

Une perquisition sur renseignement à Madanayakanahalli

Agissant sur un renseignement préalable, les enquêteurs de l’ANW ont perquisitionné une résidence située dans le secteur relevant du poste de police de Madanayakanahalli, où les suspects ont été interpellés. La fouille a permis la saisie de 10,27 kg de cristaux de MDMA et de 2,044 kg de cannabis hydroponique, pour une valeur totale estimée entre 21 et 23 crores de roupies, soit près de 2,3 millions d’euros.

Les trois hommes seraient entrés sur le territoire indien munis de visas médicaux et touristiques, un mode d’entrée légal que les filières de trafic international détournent fréquemment pour s’implanter durablement sans éveiller l’attention des services d’immigration. Selon les premiers éléments de l’enquête, les stupéfiants auraient été fournis par un autre ressortissant nigérian basé à Delhi, ce qui suggère une chaîne d’approvisionnement reliant la capitale à Bengaluru, hub technologique du sud du pays.

Bengaluru, terrain récurrent des saisies de stupéfiants

Cette arrestation s’ajoute à une série d’opérations menées par la CCB de Bengaluru contre des réseaux impliquant des ressortissants étrangers. En novembre 2025, une opération similaire avait permis l’interpellation de 19 personnes, dont 14 étrangers, pour un total de 7,7 crores de roupies de narcotiques saisis dans la même ville. La répétition de ces filières, alimentées depuis Delhi ou Mumbai, illustre la difficulté persistante des autorités indiennes à endiguer durablement la circulation de MDMA dans les grandes métropoles du pays.

Les autorités indiennes indiquent que les investigations se poursuivent afin de remonter l’ensemble du réseau de distribution, y compris jusqu’au fournisseur présumé basé à Delhi. Aucune date d’audience n’a pour l’heure été communiquée pour la comparution des suspects devant la justice.