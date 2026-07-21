Iraq: comment un militaire américain a été tué par un drone iranien

Un militaire américain de 30 ans a perdu la vie ce week-end sur la base aérienne d’Erbil, dans le nord de l’Irak, lors de la destruction contrôlée d’un drone d’attaque. Le Pentagone a rendu publique son identité mardi 21 juillet 2026. D’après les informations partagées, il s’agit du sergent Michael Emmanuel Swinton, originaire de Fayetteville, en Caroline du Nord. Un drone iranien à usage unique serait lié au décès de cet individu.

Mais que s’est-il passé, au sein de cette base américaine en Irak ? Les versions divergent sur la date. L’armée situe le décès dimanche, quand le CENTCOM évoque plutôt la date du samedi. Les circonstances entourant le décès de Michael Emmanuel Swinton sont assez floues et celui-ci serait mort à la suite d’une destruction contrôlée d’un drone iranien. L’armée a en fait récupéré le drone. C’est au moment de sa totale neutralisation qu’un incident se serait alors produit.

Qui était Michael Emmanuel Swinton ?

Swinton servait au sein de la 2e batterie du 55e régiment d’artillerie de défense aérienne, rattaché à Fort Bragg. Il s’était engagé neuf ans plus tôt comme opérateur d’alerte avancée. Le commandement de l’espace et de la défense antimissile a salué sa mémoire par la voix du lieutenant-général John L. Rafferty. Le sous-officier a été promu à titre posthume et recevra la Bronze Star, la Purple Heart et l’insigne d’action au combat.

Deux autres soldats américains sont décédés au cours des dernières heures

Deux autres soldats ont trouvé la mort, ces dernières heures et ont été identifiés lundi par le Pentagone. Il s’agit du lieutenant Tyler James Feehan, 25 ans, et de la soldate Isabella Gonzales, 19 ans. Les deux ont été tués vendredi et samedi lors d’une frappe iranienne sur la base de Muwaffaq Salti, située elle, dans le sud de la Jordanie. Ces frappes et ces décès ont provoqué la colère de Washington. Donald Trump a réaffirmé qu’il n’hésiterait pas à venger le décès des militaires américains en frappant aussi durement que possible l’Iran.

Une sortie qui n’est pas pour rassurer les personnes qui souhaitent une paix durable dans la région. En effet, elles jettent surtout de l’huile sur le feu et rendent la situation encore plus illisible… car dans le même temps, Téhéran a affirmé que la diplomatie se poursuivait. Difficile donc d’y voir clair, mais une chose est certaine, les combats ont définitivement repris sur le théâtre du Moyen-Orient.