Katy Perry dénonce l'usage de « Firework » dans une vidéo de la Maison Blanche sur des frappes militaires

La chanson Firework de Katy Perry a servi de bande-son à une vidéo TikTok du compte officiel de la Maison Blanche montrant des frappes militaires. Publiée jeudi, la vidéo associait les paroles du refrain, « boom, boom, boom », à des images d’explosions, accompagnées de la légende « L’Iran a été prévenu ».

Une réaction publiée sur X

La chanteuse a réagi samedi matin sur X, se disant « profondément choquée et en colère » de voir son titre utilisé de cette manière. Selon son message, elle n’a « ni approuvé ni été consultée » avant la diffusion de cette vidéo. Perry a précisé avoir composé ce morceau en 2010 comme un hymne destiné à accompagner les personnes traversant des épreuves personnelles difficiles, et non comme un support pour des images de conflit armé.

Le cadre des frappes visées

La publication de la Maison Blanche intervenait alors que l’administration Trump semblait temporiser face à une possible escalade militaire contre l’Iran, tout en poursuivant des négociations. Le président américain a déclaré que les forces américaines étaient « prêtes à agir » mais qu’il n’était « pas pressé », estimant que Téhéran se montrait plus disposé à un accord. Dans le même temps, le commandement central américain (CENTCOM) a continué de mener des frappes contre des cibles militaires et nucléaires iraniennes.

Ce n’est pas la première fois que le compte TikTok de la Maison Blanche utilise une chanson à succès pour accompagner du contenu institutionnel : le même compte avait par exemple diffusé une vidéo d’une cérémonie de transfert de dépouilles de soldats américains tombés au Moyen-Orient, sur fond de Amazing Grace. Ces publications s’ajoutent à une série de vidéos mêlant annonces politiques et séquences promotionnelles autour du président.

D’autres artistes concernés

Katy Perry rejoint une liste d’artistes ayant protesté contre l’utilisation non autorisée de leurs œuvres par l’administration américaine actuelle. Sortie en 2010 sur l’album Teenage Dream, Firework s’était classée numéro un du Billboard Hot 100 et avait été certifiée disque de diamant par la RIAA, un seuil correspondant à plus de dix millions de ventes et écoutes cumulées aux États-Unis. Aucune réponse officielle de la Maison Blanche n’avait été communiquée au moment de la publication du message de Perry.