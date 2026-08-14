The Voice Afrique : la Béninoise Saara Houansou remporte la grande finale de 2026

Le trophée de The Voice Afrique Francophone 2026 revient au Bénin. Saara Houansou, alias Saara-Emmanuel, a été proclamée gagnante ce vendredi 14 août à l’issue du vote du public, selon une publication du compte officiel Canal+ Afrique.

Une victoire nette face à trois adversaires

Le vote du public a largement tranché en faveur de Saara, créditée de 60,08 % des voix selon les chiffres publiés sur thevoiceafrique.com. Le Malgache Val, de son vrai nom Valimbavaka Herimanjaka Razafimahefa et coaché par Meiway, termine deuxième avec 25,81 % des suffrages. Suivent le Congolais Original Ekwa, de l’équipe du coach Franglish, avec 8,52 %, puis la Burundaise Dreamer, coachée par Emma’a, avec 5,58 %. Val arrivait en finale présenté par plusieurs médias malgaches comme l’un des favoris de la soirée, seul rescapé des trois candidats ayant représenté Madagascar dans cette édition, aux côtés de Faith et Tojo Emilio, éliminés plus tôt dans la compétition. Sur les dix-sept pays africains représentés au départ de l’aventure, seuls quatre talents ont donc atteint l’ultime étape, sur une cinquantaine de candidats initialement engagés.

Le parcours de la lauréate béninoise

Coachée par Josey, Saara Houansou s’était fait remarquer dès les auditions à l’aveugle grâce à une interprétation de « Fallin’ » d’Alicia Keys, qui avait provoqué le retournement des quatre fauteuils en quelques secondes. Sa qualification pour les Battles avait ensuite débouché sur une victoire face à la candidate BGS, étape présentée comme décisive dans son ascension vers la finale. Lors de la soirée décisive, elle a interprété « Show Me the Way » du Congolais Papa Wemba, avant un duo avec sa coach sur le titre « Faux Pas » de Josey, puis une reprise de « Papaoutai » du Belge Stromae.

Les réactions après l’annonce du résultat

Au moment de la remise du prix, Josey a adressé un message à son élève, l’invitant à « aller au-delà de ses limites », estimant que « l’Afrique a besoin de chanteuses » de son calibre. La lauréate a pour sa part dédié sa victoire au public béninois, qu’elle dit ne pas avoir imaginé aussi mobilisé, avant de remercier l’ensemble des votants africains. Elle a également invité les jeunes aspirants artistes à « se jeter à l’eau » et à tenter leur chance malgré la peur de l’échec.

Cette victoire marque un tournant pour l’émission, lancée en 2016 sous le format VoxAfrica avant de passer sous bannière Canal+ pour cette cinquième édition, la première où un candidat béninois atteint la finale. Le sacre de Saara Houansou offre ainsi au Bénin son tout premier trophée dans l’histoire du télé-crochet panafricain, quelques jours seulement après une mobilisation nationale en ligne pour soutenir sa candidature jusqu’au bout du vote.