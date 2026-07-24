Klopp officialisé sélectionneur de l'Allemagne ce vendredi, sous contrat jusqu'au Mondial 2030

À Francfort, une visioconférence programmée à 9h ce vendredi doit sceller le sort du prochain sélectionneur de l’Allemagne : le conseil de surveillance et les associés du DFB sont appelés à valider un contrat déjà négocié avec Jürgen Klopp, jusqu’à Coupe du monde 2030. Une conférence de presse suivra à 11h au siège de Fédération, où ancien coach de Liverpool devrait être présenté publiquement.

Fédération n’avait cité aucun nom dans invitation envoyée veille aux médias, se contentant d’annoncer une annonce importante. Pour presse allemande, ce silence relevait davantage de précaution formelle que de suspense : identité de futur treizième sélectionneur d’histoire de DFB ne faisait plus guère de doute.

Le nœud Red Bull enfin dénoué

Dernier obstacle venait du côté de Red Bull, employeur de Klopp depuis janvier 2025 en tant que directeur mondial de football, chargé de stratégie sportive de clubs comme RB Leipzig ou New York Red Bulls. Son engagement avec groupe autrichien courait jusqu’en 2029, sans possibilité de rupture anticipée automatique.

Quotidien *Bild* évoque une compensation d’environ 1,14 million de dollars versée à fondation Wings for Life, liée à Red Bull et dédiée à recherche sur lésions de moelle épinière, en échange d’une libération sans indemnité classique. Dimanche, avant finale du Mondial, Klopp avait lui-même laissé entendre que dossier touchait à sa fin : « nous ne sommes plus très loin d’une annonce ».

Une Mannschaft en quête de repères

Urgence sportive explique rapidité de dossier. Éliminée dès seizièmes de finale du Mondial 2026 face au Paraguay, Allemagne avait vu son sélectionneur Julian Nagelsmann démissionner dans foulée. Pays n’a plus remporté de titre mondial depuis 2014, malgré quatre sacres à son palmarès.

Klopp devrait rapidement s’entourer de visages familiers. Sven Bender, ancien international formé à Dortmund, est pressenti comme adjoint, tandis que Peter Krawietz, fidèle collaborateur depuis années Mayence, ferait aussi partie des plans. Contacts existeraient également avec Pepijn Lijnders, ex-adjoint à Liverpool.

Sur plan sportif, deux dossiers s’imposent en priorité : brassard, que Joshua Kimmich devrait conserver, et succession de Manuel Neuer dans cages, entre Jonas Urbig, Oliver Baumann et Marc-André ter Stegen. Fédération pourrait par ailleurs profiter de occasion pour trancher question de sa direction sportive, Per Mertesacker étant cité comme possible successeur d’Andreas Rettig.

Premier test pour Klopp : un déplacement à Amsterdam face aux Pays-Bas le 24 septembre, en Ligue des Nations. Tirage au sort des qualifications pour Euro 2028 — coorganisé par Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Irlande — se tiendra le 6 décembre à Belfast.