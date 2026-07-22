L’Argentine fait face à une pétition internationale demandant son exclusion des prochaines Coupes du monde. Lancée pendant le Mondial 2026, l’initiative « Argentina out » a dépassé les 23 millions de signatures dans 170 pays.

La campagne réclame que la sélection argentine soit écartée des futures éditions de la compétition, après plusieurs controverses ayant accompagné son parcours. Les signataires estiment que l’équipe aurait bénéficié de décisions favorables de la FIFA et des arbitres, des accusations qui n’ont pas été confirmées par les instances officielles du football.

Des décisions arbitrales contestées pendant le Mondial 2026

Le parcours de l’Albiceleste a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans certains médias sportifs. Plusieurs supporters ont contesté des décisions arbitrales intervenues lors des rencontres de l’Argentine, considérant que certaines situations auraient été interprétées différemment selon les équipes concernées.

La présence de Lionel Messi a également alimenté les débats. Des critiques ont affirmé que le capitaine argentin aurait bénéficié d’une protection particulière de la part des arbitres, une accusation qui reste au stade de la contestation publique et qui n’a donné lieu à aucune sanction de la part de la FIFA. Des contenus circulant en ligne ont aussi évoqué un possible favoritisme envers l’Argentine, sans preuve officielle. Certaines publications ont repris l’idée que l’organisation du tournoi aurait voulu favoriser un parcours historique pour Messi, qui disputait l’une de ses dernières grandes compétitions internationales.

Une polémique amplifiée par le parcours de l’Argentine

Les critiques se sont renforcées après plusieurs rencontres à élimination directe. Le parcours de l’équipe dirigée par Lionel Scaloni a été jugé par certains observateurs plus favorable que celui d’autres prétendants au titre, alimentant des accusations de traitement privilégié.

La sélection argentine avait déjà été confrontée à des controverses lors des précédentes compétitions internationales. Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la finale remportée contre la France avait également provoqué des discussions autour de certaines décisions arbitrales, même si le résultat a été validé par les instances du football. D’après des sources concordantes a pétition « Argentina out » a recueilli précisément 23 316 108 signatures, dépassant largement son objectif initial fixé à 5 millions. Les organisateurs affirment que la mobilisation vient de supporters estimant que l’équité sportive aurait été remise en cause.

La FIFA ne prend aucune mesure contre l’Argentine

Malgré l’ampleur de cette campagne numérique, aucune procédure officielle n’a été engagée contre l’Argentine. La FIFA n’a annoncé aucune sanction ni remise en cause de la participation de la sélection lors des prochaines compétitions. Les demandes d’exclusion restent donc symboliques et n’ont pas d’impact sur les règles de qualification ou de participation aux Coupes du monde. L’Argentine conserve son statut de membre de la FIFA et pourra participer aux futures campagnes internationales selon les critères sportifs établis. Cette polémique illustre toutefois l’importance croissante des mobilisations en ligne dans le football mondial. Des pétitions numériques réunissant plusieurs millions de signatures peuvent désormais influencer le débat public autour des grandes compétitions, même lorsqu’elles ne produisent aucune conséquence réglementaire.