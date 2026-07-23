CAN 2027 : la CAF dément les rumeurs d'un passage de 24 à 28 équipes

La CAN 2027 se disputera avec 24 équipes. La Confédération africaine de football (CAF) a publié ce jeudi 23 juillet, un communiqué pour couper court aux spéculations qui circulaient depuis plusieurs jours sur un possible élargissement du tournoi.

Une rumeur largement relayée dans la presse

Ces derniers jours, plusieurs médias sportifs africains avaient évoqué un changement de format pour la prochaine édition, organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Selon ces informations, la compétition devait passer à 28 sélections, avec à la clé sept groupes de quatre équipes au lieu de six, et un tableau des huitièmes de finale porté à 16 qualifiés. Cette hypothèse s’appuyait notamment sur des propos tenus lors d’une conférence de presse à Johannesburg, où le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait longuement détaillé les préparatifs de l’événement.

Le communiqué officiel de la CAF

Face à la propagation de ces informations, l’instance continentale a tenu à clarifier la situation. Dans son communiqué, la CAF précise que « les informations relayées par certains médias, qui suggèrent le contraire, sont inexactes ». Le texte confirme que « la Coupe d’Afrique des Nations 2027 réunira 24 équipes nationales », sans changement de format par rapport aux trois éditions précédentes. La CAN 2027 se jouera en juin-juillet 2027, les éliminatoires débutant dès septembre-octobre 2026.

Un tirage au sort qui confirme déjà le format à 24

Ce démenti est cohérent avec un processus qualificatif déjà bien engagé sur le terrain. Le tirage au sort des éliminatoires s’est en effet tenu le 19 mai 2026 au Caire, réunissant quarante-huit sélections africaines réparties en douze groupes de quatre équipes, avec pour objectif affiché de désigner les 24 équipes appelées à rejoindre les trois pays hôtes. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, qualifiés d’office en tant qu’organisateurs, participent malgré tout à cette phase qualificative : seul le premier de leur groupe validera une place supplémentaire, alors que les deux premiers se qualifient dans les autres poules. Le groupe C, réunissant la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Gambie et la Somalie, est considéré comme le plus relevé du tirage, tandis que les favoris habituels — Maroc, Sénégal, Algérie, Égypte, Tunisie — ont globalement été épargnés.

Ces qualifications se dérouleront sur trois fenêtres internationales : les journées 1 et 2 du 21 septembre au 6 octobre 2026, les journées 3 et 4 du 9 au 17 novembre 2026, puis les journées 5 et 6, décisives, du 22 au 30 mars 2027. La phase finale, elle, se tiendra du 19 juin au 17 juillet 2027 en Afrique de l’Est.

Un format inchangé depuis 2019

Cette clarification met donc fin à plusieurs jours d’incertitude autour du tournoi. Le format à 24 équipes, réparties en six groupes de quatre, reste ainsi en vigueur : les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale. Ce système avait été instauré en 2019, lors de l’édition égyptienne remportée par l’Algérie, qui avait marqué le premier passage de 16 à 24 sélections dans l’histoire de la compétition. Depuis, les éditions de 2021, 2023 et 2025 ont conservé cette même formule, désormais reconduite pour l’édition kényane, tanzanienne et ougandaise de 2027.