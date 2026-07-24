Mercato des valeurs : Yamal frôle les 220 M€, Mbappé revient à 200 M€ après le mondial

Transfermarkt a revalorisé ce mercredi la cote de 99 joueurs ayant disputé la Coupe du monde 2026. Lamine Yamal grimpe de 200 à 220 millions d’euros, un sommet jamais atteint par un joueur dans l’histoire du site allemand.

Une hausse de 20 millions pour l’attaquant du Barça

Le sacre de l’Espagne, obtenu dimanche, profite directement à son numéro 10. Son apport statistique reste modeste — un seul but, une seule passe décisive sur l’ensemble du tournoi — mais son âge et son palmarès auraient davantage compté dans la décision : champion du monde et champion d’Europe avant ses 20 ans. Selon la méthodologie habituelle du site, Transfermarkt ne révise jamais un prix à la baisse après un grand tournoi ; seule une performance jugée positive entraîne une réévaluation.

Erling Haaland atteint lui aussi les 220 millions d’euros, à la faveur d’un parcours offensif solide avec la Norvège, éliminée en quart de finale par l’Angleterre. Le buteur de Manchester City a inscrit sept buts durant la compétition, portant son total à 62 réalisations en 52 sélections.

Mbappé retrouve la barre des 200 millions

Kylian Mbappé repasse au-dessus du seuil symbolique des 200 millions d’euros, après avoir vu sa cote reculer en fin de saison précédente. L’attaquant français a terminé le Mondial avec dix buts et quatre passes décisives, un total qui le replace sur le podium des valorisations, derrière Yamal et Haaland.

D’autres joueurs profitent de la révision. Michael Olise progresse de 20 millions d’euros pour atteindre 170 millions, se rapprochant du trio de tête. Jude Bellingham enregistre la plus forte progression individuelle de ce classement avec une hausse de 30 millions d’euros, portant sa valeur à 160 millions.

Un contraste avec les classements pré-Mondial

Avant cette mise à jour, la valorisation de Yamal avait déjà connu une progression sur les douze mois précédents, passant de 180,3 à 343,1 millions d’euros selon un classement distinct publié en janvier, qui utilisait une méthodologie différente de celle de Transfermarkt. Ce chiffre illustre l’écart qui peut exister entre plusieurs outils d’évaluation, chacun pondérant différemment l’âge, le potentiel et les performances récentes.

Yamal avait abordé la compétition affaibli par une blessure au biceps fémoral contractée en fin de saison avec le Barça, qui l’avait tenu éloigné des terrains avant le début du tournoi. Son sélectionneur, Luis de la Fuente, a salué la maturité affichée par le jeune joueur tout au long de la campagne espagnole.