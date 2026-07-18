Trump vante les talents de footballeur de son fils Barron devant Infantino

Une réception organisée à la Trump Tower de New York a réuni Donald Trump et Gianni Infantino vendredi 17 juillet, deux jours avant la finale du Mondial 2026 entre l’Argentine et l’Espagne. Le président américain y a raconté un échange sportif avec son fils Barron, 19 ans, devant le patron de la FIFA.

Un refus de réponse clôt l’échange rapporté par Trump

Face à un adversaire plus rapide issu de l’une des quatre équipes qualifiées pour le dernier carré — Argentine, Angleterre, France ou Espagne — Barron n’aurait laissé aucune chance à son père d’imaginer un scénario défavorable. Interrogé sur sa capacité à contrer un tel joueur, il se serait décrit comme « un très bon dribbleur », avant de refuser de répondre lorsque Trump a évoqué l’hypothèse où l’adversaire parviendrait tout de même à le déborder.

Trump a également qualifié son fils de « très grand », sans détailler davantage son niveau de jeu. Infantino avait déjà évoqué à plusieurs reprises l’attachement de Barron au football, rapportant que le jeune homme aurait exprimé le souhait de le rencontrer lors d’une précédente visite à la Maison-Blanche.

Des audiences télévisées record pour le tournoi américain

Cette réception intervenait à quarante-huit heures de la finale prévue au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Trump a salué le succès du tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, évoquant des audiences télévisées inédites : le match Angleterre-Mexique aurait rassemblé 44 millions de téléspectateurs sur les chaînes Fox et Telemundo, un record américain pour une rencontre de football. Trump a par ailleurs suggéré que son pays organise seul un futur Mondial, ou en partenariat avec la Chine, une proposition formulée sur le ton de la plaisanterie selon les propos rapportés.

L’implication de Trump dans le tournoi avait déjà suscité la controverse début juillet, après qu’il a personnellement contacté Infantino pour demander la révision d’un carton rouge infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun. La suspension avait été annulée par la FIFA, une première depuis 64 ans pour une exclusion survenue en Coupe du monde.

Le match Argentine-Espagne se tiendra dimanche 19 juillet à 22h00 au MetLife Stadium. Trump, qui n’a assisté à aucune rencontre du tournoi jusqu’ici, doit remettre le trophée à l’équipe victorieuse aux côtés d’Infantino, une tradition réservée au chef d’État du pays hôte.