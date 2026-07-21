LaToya Malcolm, ex-finaliste de Miss Universe Jamaica, est morte à 35 ans

LaToya Malcolm, ancienne candidate à Miss Universe Jamaica 2024, est décédée à l’âge de 35 ans, a annoncé l’organisation Miss Universe Jamaica. La disparition de cette actrice et artiste jamaïcaine a provoqué de nombreux hommages dans le milieu culturel de la Jamaïque.

L’organisation Miss Universe Jamaica a confirmé la nouvelle sur Instagram, en saluant le parcours d’une personnalité engagée dans le spectacle et les concours de beauté. « Nous sommes profondément attristés par son décès », a écrit l’organisation dans son message de soutien adressé à sa famille, ses proches et ses admirateurs.

Une figure reconnue des concours de beauté jamaïcains

LaToya Malcolm s’était fait connaître du grand public lors de sa participation au concours Miss Universe Jamaica 2024. La même année, elle avait remporté le titre de Miss Jamaica Bikini International, une distinction qui lui avait offert une nouvelle visibilité dans l’univers de la beauté.

Dans un entretien médiatique, elle avait raconté avoir poursuivi sa préparation malgré la disparition de son père survenue quelques mois avant la compétition. Elle avait expliqué que cette épreuve personnelle ne l’avait pas empêchée de continuer son objectif jusqu’à obtenir la couronne. Son parcours avait contribué à renforcer son influence auprès des jeunes Jamaïcains intéressés par la mode, le divertissement et les concours de beauté. À travers ses activités artistiques, elle avait construit une image publique associant spectacle, danse et engagement personnel.

Plus de dix ans dans l’industrie du divertissement

Selon les informations publiées par Miss Universe Jamaica, LaToya Malcolm possédait une expérience de plus d’une décennie dans le secteur artistique. Elle avait exercé comme actrice, danseuse et artiste de scène, participant à plusieurs projets liés au divertissement jamaïcain.

Son influence ne reposait pas uniquement sur les concours de beauté. Elle était également impliquée dans des initiatives destinées aux jeunes, dont le Transition Project, un programme visant à accompagner des adolescents dans leur développement personnel et professionnel. À travers ses différentes activités, elle était devenue une référence pour une partie de la jeunesse jamaïcaine qui suivait son parcours entre culture, création artistique et compétitions internationales.

Une disparition qui rappelle son parcours

La mort de LaToya Malcolm est un coup dur pour le monde du showbiz et de l’évènementiel en Jamaique. Les concours de beauté jamaïcains continuent de gagner en visibilité à l’international grâce notamment au travail réalisé en amont par des personnalités comme LaToya Malcolm. La Jamaïque participe au concours Miss Universe depuis plusieurs décennies et a vu plusieurs candidates accéder à une reconnaissance mondiale, comme Jamaica’s Yendi Phillips, finaliste de Miss Universe 2010.

La cause du décès de LaToya Malcolm n’a pas été communiquée publiquement. Les hommages publiés après l’annonce de sa disparition ont insisté sur son parcours artistique, son engagement auprès des jeunes et son rôle dans la promotion de la culture jamaïcaine. Miss Universe Jamaica a conclu son message en écrivant : « Tu resteras à jamais dans nos cœurs », rendant hommage à une personnalité qui avait marqué son pays par ses différentes activités.