Le bitcoin plonge après une vente de 216 millions $

Nouvelle secousse sur le marché des cryptomonnaies. Michael Saylor a annoncé ce lundi 6 juillet que Strategy, la société cotée détenant le plus grand nombre de bitcoins au monde, avait cédé 3.588 BTC pour un montant de 216 millions de dollars afin de financer le versement des dividendes de ses actions préférentielles. Peu après cette annonce, le cours du bitcoin est passé sous le seuil des 62.000 dollars.

L’annonce marque un tournant par son ampleur. Après une première cession limitée de 32 bitcoins réalisée fin mai et dévoilée début juin, Strategy a procédé à une opération bien plus importante, alimentant les interrogations sur son impact sur le marché. Le groupe précise toutefois que cette vente répond à un objectif financier précis lié au financement des dividendes de ses actions préférentielles.

Strategy réalise sa plus importante vente de bitcoins

Selon Michael Saylor, l’entreprise a vendu 3.588 bitcoins au cours de la semaine écoulée, pour un produit total de 216 millions de dollars. Les fonds doivent servir au paiement des dividendes associés aux actions préférentielles émises par la société. « Nous avons vendu 3.588 BTC pour financer les dividendes de nos actions préférentielles », a indiqué le dirigeant.

Malgré cette cession, Strategy demeure de très loin la première société cotée en Bourse exposée au bitcoin. L’entreprise détient encore 843.775 bitcoins, valorisés à près de 52 milliards de dollars sur la base des cours actuels. Elle conserve une avance considérable sur ses poursuivants, Twenty One Capital, avec 43.514 bitcoins, et Metaplanet, qui en possède environ 43.000.

La taille exceptionnelle de cette vente a rapidement retenu l’attention des investisseurs, alors que plusieurs analystes anticipaient depuis plusieurs semaines une nouvelle réduction des réserves du groupe afin d’assurer le financement de ses engagements financiers.

Une nouvelle opération après une première vente début juin

Cette transaction intervient un peu plus d’un mois après une première vente beaucoup plus modeste. Fin mai, révélée début juin, Strategy avait cédé 32 bitcoins pour un montant d’environ 2,5 millions de dollars. L’entreprise avait déjà expliqué que cette opération visait à financer le versement des dividendes de ses actions préférentielles.

Cette première cession avait surpris une partie du marché, l’entreprise étant surtout connue pour sa politique d’accumulation massive de bitcoins depuis 2020. La nouvelle opération change toutefois d’échelle, avec un volume plus de cent fois supérieur.

Les ventes annoncées ces dernières semaines ne remettent pas en cause la position dominante de Strategy parmi les entreprises cotées détenant des réserves de bitcoins. L’écart avec les autres sociétés du secteur demeure très important malgré la réduction de son portefeuille.

Le marché surveille désormais les prochains mouvements

Le recul du bitcoin sous les 62.000 dollars est intervenu dans la foulée de cette annonce, même si l’évolution du marché reste influencée par de nombreux facteurs, notamment les prises de bénéfices, les flux vers les fonds négociés en Bourse adossés au bitcoin et le sentiment général des investisseurs.

Les opérateurs chercheront désormais à déterminer si cette vente constitue une opération ponctuelle destinée au financement des dividendes ou si Strategy pourrait procéder à d’autres cessions de bitcoins dans les prochains mois. À ce stade, l’entreprise n’a annoncé aucun nouveau programme de vente et continue de détenir de très loin le plus important portefeuille de bitcoins parmi les sociétés cotées.