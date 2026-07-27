Poutine augmente pour la sixième fois les effectifs de l'armée russe depuis 2022

Un sixième décret portant augmentation des effectifs des forces armées russes depuis 2022 entrera en vigueur le 1er août. Vladimir Poutine a signé le texte le 27 juillet, fixant leur effectif total à 2 426 130 personnes, dont 1 535 000 militaires, soit une hausse de 27 000 postes par rapport au seuil précédent.

Le texte ordonne de « fixer le nombre d’effectifs des forces armées russes à 2 426 130 personnes, dont 1 535 000 militaires ». Sur ce total, 25 000 postes supplémentaires concernent directement les militaires. Le décret plafonne par ailleurs le personnel central du ministère de la Défense à 13 400 postes, hors agents de sécurité et travailleurs auxiliaires, dont 4 930 fonctionnaires.

Cinq précédents décrets depuis 2022

Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, il s’agit du sixième relèvement, après une série ininterrompue de hausses. En août 2022, un premier décret avait porté l’effectif à 2 039 758 personnes, dont 1 150 628 militaires. En décembre 2023, ce plafond était monté à 2 209 130 personnes, avec 1 320 000 militaires. En septembre 2024, un troisième décret fixait le total à 2 389 130 personnes, dont 1,5 million de militaires. Deux nouvelles révisions ont suivi en 2026 : 2 391 770 personnes en mars, puis 2 399 130 en juin.

Avant la guerre, un décret de 2017 encadrait l’armée russe à 1 902 758 personnes, dont 1 013 628 militaires. Le seuil fixé pour août dépasse donc de plus de 500 000 postes ce niveau d’avant-guerre. À titre de repère historique, l’armée soviétique alignait 5,2 millions d’hommes en 1989, un chiffre tombé à 766 000 militaires russes en 2013 après les réformes de professionnalisation — une contraction que quatre années de guerre ont largement effacée.

La production militaire russe monte en puissance

L’accroissement des effectifs s’accompagne d’un effort industriel soutenu. Selon des données citées par Bloomberg, la production russe d’équipements aérospatiaux, dont les drones, a bondi de 117 % en avril 2026 par rapport à l’année précédente. Le renseignement ukrainien évalue à plus de 7 millions le nombre de drones FPV que Moscou prévoit de fabriquer cette année, un volume destiné à compenser un parc d’aviation de combat resté limité depuis le début de la guerre.

Cette montée en puissance industrielle vise à soutenir un front stabilisé depuis plusieurs mois, où les forces russes déployées avoisinent les 700 000 hommes selon les précédentes déclarations de Poutine. Entre l’élargissement continu des effectifs autorisés et l’accélération de la production d’armements, le président russe confirme, décret après décret, sa volonté de consolider durablement son armée depuis le déclenchement du conflit en 2022.