Guerre en Ukraine : la Russie provoque la colère de la Roumanie qui riposte

Un diplomate russe dispose de cinq jours pour quitter la Roumanie. Le ministère roumain des Affaires étrangères a pris cette décision lundi après trois violations de son espace aérien par des drones en autant de jours.

Les forces armées roumaines ont abattu trois engins entre le 24 et le 26 juillet. Un quatrième drone a franchi brièvement l’espace aérien roumain le 27 juillet avant de repartir vers l’Ukraine, provoquant le décollage de deux chasseurs F-16.

Des débris présentés comme preuve

L’ambassadeur russe Vladimir Lipaev a été convoqué à Bucarest par la ministre des Affaires étrangères Oana Țoiu. Les procureurs roumains ont ouvert une enquête sur des débris récupérés après la destruction d’un appareil sur le territoire national ; leurs conclusions, montrées au diplomate, pointent vers la Russie comme fabricant.

Sur le réseau X, Oana Țoiu a affirmé que « la partie russe a appris ce qu’elle savait déjà », en référence à la provenance des drones. Bucarest a qualifié ces incursions d’« illégales et irresponsables ». Roumanie a rappelé pour consultations son propre ambassadeur en poste à Moscou. Le pays a précisé qu’il continuerait de coordonner sa réponse avec ses alliés de l’OTAN et de l’Union européenne.

L’ambassade russe dément toute responsabilité

L’ambassade de Russie à Bucarest a rejeté les accusations roumaines, les qualifiant de non fondées. Elle a affirmé que Moscou n’avait jamais visé de cibles en territoire roumain, tout en annonçant des mesures de rétorsion.

Roumanie, membre de l’OTAN depuis 2004, partage une frontière de près de 650 kilomètres avec l’Ukraine. En mai dernier, un drone s’était écrasé sur un immeuble d’habitation à Galați, dans l’est du pays, blessant deux personnes. Un drone maritime s’était également autodétruit dans le port de Constanța la même période, sans faire de victimes.

La Moldavie également visée

Chișinău a convoqué l’ambassadeur russe la semaine dernière après un premier incident, avant que deux nouveaux drones ne pénètrent dimanche soir l’espace aérien moldave, non loin de la frontière ukrainienne. La riposte diplomatique de la Moldavie avait pris deux formes concrètes : la fermeture du centre culturel russe de Chișinău et la dénonciation d’un accord culturel bilatéral avec Moscou. L’inscription « Geran-2 » retrouvée sur des fragments, désignation russe du drone Shahed d’origine iranienne, avait servi de pièce à conviction.

Les ministres de la Défense des pays du flanc oriental de l’OTAN ont récemment appelé à une réponse coordonnée face à la multiplication de ces violations d’espace aérien, y compris via un dispositif rotatif de défense aérienne et antimissile intégré. Roumanie avait déjà connu, début septembre, une incursion de drone russe survenue le même jour qu’une violation de l’espace aérien letton, un épisode ayant alimenté les craintes d’escalade au sein de l’Alliance atlantique.