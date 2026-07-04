Mali : affrontements entre l’armée et les djihadistes dans plusieurs localités

Une nouvelle flambée des violences secoue le Mali. Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé, samedi 4 juillet, que plusieurs de leurs positions situées dans le nord et le centre du pays avaient été visées par des attaques coordonnées, tandis que le Front de libération de l’Azawad (FLA) revendique une offensive sur Anéfis. rapportent plusieurs sources dont l’agence de presse APANews.

Les FAMa annoncent une riposte après plusieurs attaques simultanées

Les premières heures de la journée ont été marquées par des attaques coordonnées contre plusieurs positions des Forces armées maliennes (FAMa). Dans un communiqué publié samedi, l’armée a indiqué que ses installations à Gao, Aguelhok, Anéfis, Sévaré et Kéniéroba avaient été ciblées par des assauts menés presque simultanément.

Les autorités militaires ont précisé que les opérations étaient suivies en temps réel et que des actions de riposte avaient été engagées sur les différents théâtres d’opérations. Aucun bilan officiel concernant d’éventuelles pertes humaines ou matérielles n’avait été communiqué dans l’immédiat.

Le contingent russe Africa Corps, déployé aux côtés des forces maliennes, a également confirmé des combats. Selon son communiqué, les hostilités ont débuté vers 5 h 40, heure locale, principalement dans les secteurs de Gao, Anéfis et Aguelhok. Le groupe affirme que ses unités participent aux opérations aux côtés des FAMa afin de repousser les assaillants, tout en accusant les groupes armés de diffuser de fausses informations sur les réseaux sociaux.

Le FLA revendique une offensive à Anéfis

La version des groupes armés diffère de celle des autorités maliennes. Le Front de libération de l’Azawad (FLA) revendique avoir lancé une offensive contre Anéfis, localité stratégique située sur l’axe reliant Gao à Kidal.

Son porte-parole, Elmaouloud Radamane, a déclaré sur Facebook que les combats se poursuivaient à l’intérieur de la ville rapporte l’agence Apanews. Il affirme que les combattants du mouvement poursuivent « le traitement des dernières poches de résistance des mercenaires russes » et évoque une offensive destinée à prendre le contrôle d’Anéfis, précise la même source.

À ce stade, aucune source indépendante n’a confirmé les affirmations du FLA concernant l’évolution des combats ou un éventuel changement de contrôle de la localité. Les versions présentées par les deux camps demeurent contradictoires.

Une nouvelle offensive après les attaques du mois d’avril

Ces affrontements surviennent un peu plus de deux mois après la vaste offensive coordonnée du 25 avril 2026, au cours de laquelle plusieurs groupes armés avaient attaqué simultanément plusieurs villes maliennes, notamment Bamako, Kati, Gao, Sévaré et Kidal. Cette série d’attaques avait constitué l’une des opérations les plus importantes dirigées contre les autorités de transition depuis leur arrivée au pouvoir.

Les nouvelles violences illustrent la persistance des affrontements dans le nord et le centre du pays, où les forces gouvernementales affrontent régulièrement des groupes armés djihadistes et des mouvements rebelles.

Les autorités maliennes n’avaient pas communiqué de bilan officiel des combats au moment de la publication de cet article, tandis que les opérations militaires se poursuivaient dans plusieurs des localités concernées.