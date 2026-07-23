Niger-Chine : Niamey veut bâtir une coopération plus dynamique et bénéfique

Le Niger et la Chine veulent renforcer leur coopération sécuritaire. Les autorités nigériennes souhaitent inscrire ce rapprochement dans une stratégie plus large de diversification des partenaires internationaux engagée depuis plusieurs années par Niamey.

Le ministre d’État nigérien de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, le général Mohamed Toumba, a échangé avec l’ambassadeur de Chine au Niger, Lyu Guijun, sur les perspectives d’évolution des relations entre les deux pays.

Selon le ministère nigérien de l’Intérieur, les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les mécanismes de coopération dans le domaine sécuritaire face aux défis liés au terrorisme et à la criminalité transnationale. Les deux responsables ont également évoqué l’avenir du partenariat bilatéral. Les autorités nigériennes ont indiqué avoir identifié des pistes pour construire une relation « encore plus dynamique et bénéfique aux deux parties ».

La Chine devient un partenaire stratégique pour Niamey

Le rapprochement entre Niamey et Pékin entre dans la stratégie de recomposition des alliances du Niger. Depuis 2023, les autorités nigériennes ont engagé une politique visant à diversifier leurs partenaires afin de réduire leur dépendance envers certains alliés traditionnels. Cette orientation s’est traduite par un renforcement des relations avec plusieurs pays, dont la Chine, la Russie et la Turquie. Pékin occupe déjà une place importante dans l’économie nigérienne, particulièrement dans le secteur énergétique.

La coopération sino-nigérienne repose principalement sur des projets liés au pétrole, aux infrastructures et aux investissements. Le projet d’exploitation pétrolière d’Agadem, développé avec des entreprises chinoises, constitue l’un des principaux axes économiques de cette relation. Selon les autorités nigériennes, cette diversification doit permettre au pays de rechercher des partenariats fondés sur des intérêts réciproques dans plusieurs secteurs, allant de l’économie à la sécurité.

La sécurité au centre des nouveaux échanges

Le Niger fait face à une situation sécuritaire complexe dans la région du Sahel. Les autorités de Niamey cherchent à renforcer leurs capacités dans la lutte contre les groupes armés et les réseaux criminels transfrontaliers. Le ministère nigérien de l’Intérieur a indiqué que les échanges ont porté sur des dispositifs pouvant contribuer à améliorer la coopération sécuritaire et à soutenir la stabilisation des communautés touchées par les violences.

Cette nouvelle orientation intervient après le retrait progressif du Niger de plusieurs cadres de coopération avec des partenaires occidentaux. Après son arrivée au pouvoir en 2023, le régime militaire nigérien a annoncé une révision de ses alliances diplomatiques et sécuritaires.

Une diversification engagée depuis 2023

La Chine n’est pas le seul acteur ciblé par cette politique extérieure. Le Niger a également renforcé ses relations avec le Burkina Faso et le Mali dans le cadre de l’Alliance des États du Sahel (AES), créée en 2023 autour d’objectifs communs en matière de sécurité et de coopération.

Avec Pékin, Niamey cherche désormais à élargir un partenariat déjà marqué par des échanges économiques importants. Les autorités nigériennes considèrent la diversification des partenaires comme un moyen de multiplier les opportunités de coopération.