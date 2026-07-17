BAC 2026 au Bénin : les consignes de l'Office du Baccalauréat pour les cas réservés

Un dossier comprenant une demande manuscrite, un certificat médical et une photocopie de convocation devra être déposé avant le vendredi 24 juillet 2026 par les candidats en situation de cas réservés. C’est ce qu’indique un communiqué signé du directeur général de l’Office du Baccalauréat, Alphonse da Silva.

Les candidats concernés invités à poursuivre les épreuves

La mesure concerne les candidats déclarés admissibles qui, pour diverses raisons, n’ont pas pu participer aux épreuves d’éducation physique et sportive. L’Office du baccalauréat précise que ceux ayant déjà déposé leur dossier dans un centre de correction-délibération ne sont pas tenus d’effectuer une nouvelle démarche. Les candidats concernés sont invités à se présenter au CEG Sainte Rita, à Cotonou, le vendredi 24 juillet à partir de 8 heures afin de poursuivre leurs épreuves.

La consultation des copies ouverte dès le 20 juillet

Parallèlement à cette procédure, le registre de consultation des copies sera accessible du lundi 20 juillet au lundi 27 juillet 2026. Trois pièces sont exigées pour engager cette démarche : une photocopie du relevé de notes, un formulaire de renseignements disponible au secrétariat de l’Office, ainsi qu’une quittance à retirer sur place. Cette possibilité s’adresse aux candidats souhaitant vérifier la correction de leurs copies après la proclamation des résultats.

Une étape après la première délibération

Le baccalauréat au Bénin a connu son dénouement la semaine passée, avec la proclamation de la première délibération le mercredi 8 juillet. Le taux national d’admissibilité s’était alors établi à 66,78 %, contre 73,02 % un an plus tôt. Plus de 77 000 candidats avaient composé dans 140 centres répartis sur le territoire national.

Ces annonces concernant les cas réservés et la consultation des copies s’ajoutent donc à un calendrier encore actif. Les relevés de notes officiels, eux, seront distribués les 20 et 21 juillet. Les intéressés sont invités à se rapprocher directement du secrétariat de l’institution pour toute clarification sur leur dossier avant l’échéance fixée.