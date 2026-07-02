Mbappé à 3 matchs de devenir le Français le plus capé de l’histoire de la Coupe du monde

Trois rencontres seulement séparent Kylian Mbappé d’un nouveau record personnel. Le capitaine des Bleus affrontera le Paraguay ce samedi 4 juillet à Philadelphie, à l’occasion des 8es de finale du Mondial 2026, pour son 19e match en Coupe du monde. Une échéance qui le rapproche un peu plus du sommet de la hiérarchie tricolore, occupé depuis 2022 par Hugo Lloris.

Avec 18 matchs disputés à ce jour — 7 lors du sacre de 2018, 7 lors de la finale perdue de 2022 et 4 depuis le début de cette édition américaine —, l’attaquant du Real Madrid occupe actuellement la 3e place du classement français, à égalité avec Olivier Giroud et Raphaël Varane. Seuls Antoine Griezmann (19 matchs) et l’ancien gardien Hugo Lloris (20 matchs) le devancent encore.

Une progression logique depuis le début du tournoi

L’équipe de France, qui n’a pas encore concédé la moindre défaite dans cette compétition, a validé son billet pour les 8es de finale mardi soir en dominant la Suède 3-0 au MetLife Stadium. Mbappé y a signé un doublé, portant son compteur à six buts sur ce Mondial et rejoignant l’Argentin Lionel Messi en tête du classement des buteurs. Sur le plan des sélections nationales, l’attaquant est également devenu quelques jours plus tôt le meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 58 réalisations, dépassant Giroud.

Le duel de samedi contre le Paraguay, tombeur surprise de l’Allemagne au tour précédent, ravivera un souvenir précis pour le sélectionneur Didier Deschamps : celui de la demi-finale de 1998 remportée à Lens grâce au but en or de Laurent Blanc face aux Paraguayens de José Luis Chilavert. Deschamps, qui évoluait sur la pelouse ce soir-là, dirige les Bleus depuis 2012 et a d’ores et déjà annoncé, en janvier 2025, qu’il quitterait son poste à l’issue de ce Mondial.

Lloris, seul détenteur du record depuis 2022

Le record que vise implicitement Mbappé appartient depuis quatre ans à Hugo Lloris. L’ancien gardien et capitaine des Bleus a disputé 20 matchs de Coupe du monde entre 2010 et 2022, répartis sur quatre éditions consécutives. Il devance ainsi Griezmann, qui compte le même nombre de participations à une phase finale (quatre) mais un match de moins au total.

Pour effacer ce total, Mbappé devra non seulement enchaîner les rencontres mais aussi voir la France progresser jusqu’au bout de la compétition. Une victoire samedi l’amènerait à 19 matchs, à égalité avec Griezmann. Il lui faudrait ensuite disputer et remporter deux rencontres supplémentaires — quarts puis demi-finale au minimum — pour franchir la barre des 20 matchs et s’installer seul en tête, un objectif conditionné à l’élimination du Paraguay puis à un nouveau succès en quart de finale.

À 27 ans et avec un Mondial 2030 potentiellement à sa portée, Mbappé dispose par ailleurs d’une marge de progression que n’avait plus Lloris, qui a disputé sa dernière Coupe du monde à 35 ans. Le classement pourrait donc encore évoluer largement en sa faveur dans les années à venir, indépendamment même du parcours des Bleus cet été.

La rencontre entre la France et le Paraguay est programmée samedi à 23 heures, heure française, au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Une qualification ouvrirait la voie à un quart de finale et rapprocherait mécaniquement Mbappé de la 20e apparition qui lui permettrait d’égaler, puis de dépasser, le record de Lloris.