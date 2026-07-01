Mondial 2026: Lamine Yamal se prononce sur les exploits de Mbappé et Messi

Les déclarations de Lamine Yamal devraient, une nouvelle fois, susciter le débat. En effet, alors que l’attaquant espagnol est en pleine Coupe du monde, il a tenu des propos assez critiques à l’endroit de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Il a notamment affirmé qu’il se fichait de leurs performances car son objectif à lui était de gagner (sous-entendant que ce n’est pas le cas pour les autres joueurs).

À quelques jours des seizièmes de finale, alors que l’Espagne jouera sa qualification en huitième face à l’Autriche, le joueur a expliqué qu’il ne se comparait pas aux plus grandes stars du football mondial. Sans dire qu’il se sentait au-dessus d’eux ou en décalage, il a simplement affirmé que lui voulait s’amuser et surtout gagner, le tout avec un sourire provocateur.

Yamal se moque de ce que font Mbappé et Messi

Une sorte de petite provocation qui pourrait se retourner contre Yamal. En effet, une éventuelle confrontation entre la France et l’Espagne en demi-finale reste d’ailleurs envisageable selon le tableau du tournoi. Un match qui, s’il venait à avoir lieu, aurait de vraies allures de finale, entre deux des principaux favoris du tournoi.

Au cours de son entretien, Lamine Yamal a également rappelé que les deux joueurs possèdent davantage d’expérience, avec une dizaine d’années de plus que lui au plus haut niveau. En effet, le Catalans n’est âgé que 18 ans, contre 27 pour Mbappé et 39 pour Leo Messi qui joue probablement sa dernière Coupe du monde.

Une demie France-Espagne ?

D’ici-là, l’équipe de France disputera son huitième de finale contre le Paraguay le samedi 4 juillet. En cas de qualification, les Bleus affronteront le vainqueur de Maroc–Canada en quart de finale. Une demi-finale contre le Portugal, l’Espagne, la Belgique ou les États-Unis est ensuite possible selon le scénario des prochains matchs.