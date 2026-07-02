Mondial 2026 : face à la Croatie, Cristiano Ronaldo cherche son 1er but en élimination directe

Huit matchs à élimination directe, zéro but, zéro passe décisive : le record est unique pour l’un des meilleurs buteurs de l’histoire du football. Cristiano Ronaldo et le Portugal affrontent la Croatie ce jeudi à Toronto, en seizièmes de finale du Mondial 2026, avec un coup d’envoi fixé à 19h00 (heure de l’Est), selon CBC Sports.

Un attaquant record, mais muet en phase couperet

L’attaquant portugais tentera de faire ce qu’il n’a jamais réussi jusqu’ici : marquer en phase à élimination directe de Coupe du monde. Depuis ses débuts mondialistes en 2006, Ronaldo a disputé huit matchs à élimination directe — huitièmes, quarts et demi-finales confondus — sans trouver le chemin des filets, série débutée face aux Pays-Bas avant de se poursuivre contre l’Angleterre et la France en 2006, puis l’Espagne en 2010, l’Uruguay en 2018, et la Suisse, le Maroc et France en 2022. Sur ces huit rencontres, il a joué plus de 650 minutes sans marquer, contraste frappant avec ses statistiques en club.

Roberto Martínez a débuté la compétition par un nul décevant 1-1 contre RD Congo, avant de corriger le tir avec une victoire 5-0 face à l’Ouzbékistan— où Ronaldo a inscrit un doublé — puis un nul vierge contre la Colombie, où Portugal a subi 24 tirs adverses pour seulement 13 tentés. « Gagner, perdre ou faire match nul aujourd’hui ne changeait rien« , a déclaré Martínez après le nul contre Colombie, selon CBC Sports.

Un adversaire coriace et un enjeu de longévité

Ce huitième de finale n’est pas anodin pour la carrière de Ronaldo. Contre l’Ouzbékistan, il est devenu le premier joueur à avoir marqué lors de six éditions différentes de la Coupe du monde (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), devançant Lionel Messi, seul autre joueur à avoir disputé six Mondiaux. Il est également devenu le joueur le plus âgé à avoir inscrit un doublé en Coupe du monde, à 41 ans et 138 jours, et se classe désormais deuxième meilleur buteur le plus âgé de l’histoire du tournoi, derrière le Camerounais Roger Milla, auteur d’un but à 42 ans et 39 jours en 1994.

Croatie, expérimentée mais irrégulière, présente ses propres arguments. Vice-championne du monde en 2018 et troisième au Qatar quatre ans plus tard, l’équipe de Zlatko Dalić a débuté ce Mondial par une défaite 4-2 contre l’Angleterre avant de se reprendre. Menée par Luka Modrić, elle a validé sa qualification avec deux victoires serrées face au Panama et au Ghana. Portugal reste toutefois invaincu depuis huit matchs (5 victoires, 3 nuls) et n’a plus perdu depuis un revers face à la République d’Irlande en qualifications, avec quatre clean-sheets sur cette période.

Un précédent alimente l’optimisme portugais : Portugal avait déjà battu Croatie lors de son premier match à élimination directe de l’Euro 2016, avant de remporter le tournoi malgré une phase de groupes poussive. Le vainqueur de la rencontre affrontera l’Autriche ou l’Espagne en huitièmes de finale, le 6 juillet à Dallas.