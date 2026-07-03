Mondial 2026 : la "fièvre Ronaldo" s'empare de Toronto avant les 8èmes de finale

Des milliers de supporters ont convergé vers un même point de la ville jeudi : l’hôtel de la sélection portugaise. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont atterri à Toronto quelques heures avant leur huitième de finale contre la Croatie, provoquant une mobilisation telle que plusieurs voies de circulation ont dû être fermées par les autorités locales.

Un accueil qui déborde l’aéroport

L’effervescence a débuté dès la sortie de l’avion à l’aéroport Pearson. Des centaines de fans ont escorté le convoi de l’équipe nationale jusqu’à son hôtel du centre-ville, entonnant des chants à répétition à l’adresse du capitaine portugais. Depuis le balcon de sa chambre, Ronaldo a répondu en saluant la foule massée en contrebas, dans une scène immortalisée par plusieurs supporters et largement relayée sur les réseaux sociaux.

L’agitation ne s’est pas arrêtée aux abords de l’établissement. Des dizaines de personnes se sont également rassemblées le long de l’autoroute 427, l’un des axes routiers majeurs de la ville, provoquant d’importants ralentissements. Face à l’ampleur du rassemblement, les autorités ont temporairement fermé plusieurs voies afin de sécuriser les lieux, avant que le mouvement de foule ne se redirige vers Centennial Park, où l’équipe portugaise a disputé sa dernière séance d’entraînement sous la direction du sélectionneur Roberto Martínez.

Little Portugal en effervescence

La mobilisation trouve aussi ses racines dans l’histoire migratoire de la ville. Le quartier de Little Portugal, où résident depuis les années 1950 plusieurs dizaines de milliers de Canadiens d’origine portugaise, s’est couvert de drapeaux associant les couleurs du Canada et celles du Portugal. La ville avait d’ailleurs inauguré l’an dernier le parc des Açores, en hommage aux dix-huit premiers pionniers portugais arrivés à Halifax avant de s’installer à Toronto.

Le jour du match, des marches organisées par les communautés portugaise et croate ont précédé le coup d’envoi dans le centre-ville. Sur le marché secondaire, certains billets pour la rencontre se seraient négociés jusqu’à 30 000 dollars canadiens, signe de la demande exceptionnelle suscitée par cette affiche.

Un possible adieu qui amplifie l’engouement

L’intensité de cet accueil tient aussi à l’enjeu sportif. Ce huitième de finale pourrait constituer la dernière apparition de Ronaldo, 41 ans, sous le maillot de la Seleção, sa sœur Katia ayant annoncé publiquement qu’il s’agissait de sa dernière compétition avec le Portugal. Son adversaire du soir, le capitaine croate Luka Modric, 40 ans, envisagerait lui aussi de mettre un terme à sa carrière internationale, ce qui faisait de la rencontre un possible dernier acte pour l’un des deux joueurs. Interrogé après la qualification du Portugal, Ronaldo a refusé de trancher sur son avenir : * »j’aurai le temps, après la victoire ou la défaite, je parlerai à ma famille et je prendrai la meilleure décision »*.

La dernière visite de Ronaldo à Toronto remontait à août 2009, lors d’un match amical entre le Real Madrid et le Toronto FC disputé dans cette même enceinte, alors baptisée BMO Field. Dix-sept ans plus tard, le stade rebaptisé accueillait donc son retour, pour ce qui restera le seul match de la Coupe du monde 2026 organisé à Toronto. Le Portugal affrontera désormais l’Espagne en huitièmes de finale, lundi prochain.