Mondial 2026 : Messi domine le classement des buteurs devant Mbappé et Kane

Un nouveau record pour la star argentine. Aucun joueur n’avait jamais atteint la barre des 20 buts en Coupe du monde avant Lionel Messi, qui domine désormais le classement des buteurs du Mondial 2026 avec sept réalisations en quatre matchs, devant Kylian Mbappé (6 buts) et le duo Harry Kane–Erling Haaland (5 buts chacun), selon un classement actualisé par la FIFA le 2 juillet et relayé par le quotidien espagnol Marca.

Sept buts en quatre matchs propulsent Lionel Messi en tête du classement des buteurs du Mondial 2026, devant Kylian Mbappé (6 buts) et le duo Harry Kane–Erling Haaland (5 buts chacun), selon un classement actualisé par la FIFA le 2 juillet et relayé par le quotidien espagnol Marca. Le capitaine argentin a porté son total à 20 réalisations en Coupe du monde, un record absolu, après le succès 3-2 de l’Argentine face au Cap-Vert vendredi à Miami.

Un doublé décisif contre le Cap-Vert

L’Albiceleste a longtemps tremblé avant de valider son billet pour les huitièmes de finale. Messi a ouvert le score dès la 29e minute d’un contrôle orienté suivi d’une finition précise, son septième but du tournoi. Le Cap-Vert, disputant sa première Coupe du monde, a répondu à deux reprises, forçant la prolongation. C’est finalement sur un corner botté par l’attaquant de l’Inter Miami que Cristian Romero a inscrit de la tête le but de la victoire, à la 21e minute de la prolongation. Élu homme du match avec un but et une passe décisive, Messi a résumé la difficulté de la rencontre : « Ce sont des matchs couperet, personne ne te donne rien. »

Un record de buts inscrits sur huit matchs consécutifs

Ce but porte à 20 le total de Messi en Coupe du monde, deux de plus que Mbappé dans l’histoire de la compétition, et fait de lui le premier joueur à marquer lors de huit matchs consécutifs, à cheval sur deux éditions du tournoi. À 38 ans, il n’a toutefois jamais remporté le Soulier d’or, ayant terminé deuxième de ce classement en 2022 avec sept buts, un de moins que Mbappé cette année-là. En cas d’égalité au sommet du classement à l’issue de cette édition, la FIFA départagerait les prétendants d’abord au nombre de passes décisives, puis au temps de jeu le plus court.

Une course resserrée pour le Soulier d’or

Derrière Messi et Mbappé, Kane et Haaland comptent cinq buts chacun, tandis que Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal et Vinícius Júnior en totalisent quatre. La compétition entre dans sa phase à élimination directe la plus dense, avec 16 matchs restants sur les 104 programmés pour cette édition, dont huit huitièmes de finale. L’Argentine y affrontera l’Égypte de Mohamed Salah, qualifiée aux tirs au but face à l’Australie, mardi à Atlanta.