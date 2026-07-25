Bénin : la course à la présidence de la Fédération de football se jouera entre trois listes

Trois listes de candidats sont désormais en lice pour diriger la Fédération Béninoise de Football (FBF). La Commission électorale de l’instance a clôturé, ce samedi 25 juillet 2026 à Porto-Novo, la réception des dossiers de candidature pour le mandat 2026-2030.

Un scrutin qui succède à deux mandats de Mathurin de Chacus

Ce dépôt de candidatures marque une étape supplémentaire dans le processus de succession à la tête de la fédération. Mathurin de Chacus, arrivé à la présidence en 2018 et réélu en 2022, achève actuellement son second mandat et avait déjà fait savoir qu’il ne se représenterait pas. Sous sa direction, le Bénin avait notamment atteint les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 au Maroc, une performance inédite pour les Écureuils à ce stade de la compétition. Son départ ouvre donc la voie à une nouvelle équipe dirigeante, dont l’identité sera connue à l’issue de l’assemblée générale élective du 22 août prochain.

Trois listes officiellement enregistrées

La première liste, intitulée « Ensemble, cap sur l’excellence », a été déposée par Euloge Adda. La deuxième, « Ensemble, structurons le présent pour construire l’avenir », est portée par Cosme Adandozan. La troisième et dernière liste enregistrée, « Ensemble, visons plus haut », a été présentée par les membres du comité exécutif sortant, via une délégation réunissant Chantal Ahyi, Marcellin Bocovè, Wahab Adam Chabi, Blaise Donou et Fawaz Baboni.

Une liste de continuité portée par l’équipe sortante

Après le dépôt de son dossier, l’honorable Ahyi, mandataire de la liste « Ensemble, visons plus haut », a pris la parole devant la presse. Elle a indiqué que la liste avait été « concoctée dans un esprit de consensus et de continuité ». Selon elle, l’objectif affiché est de « poursuivre le travail engagé » au sein de l’instance faîtière du football national, tout en visant des résultats plus probants pour les sélections béninoises.

L’assemblée générale élective, prévue le samedi 22 août 2026, désignera le nouveau comité exécutif appelé à diriger le football béninois pour les quatre prochaines années. Ce rendez-vous se tiendra conformément aux règles en vigueur pour ce type de scrutin fédéral.