Yan Diomandé au Real Madrid : l'ascension d'une pépite ivoirienne formée entre Abidjan et la Floride

Le Real Madrid a trouvé un accord avec le RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomandé, contre une somme fixe comprise entre 115 et 120 millions d’euros, pouvant grimper à 135 millions avec les bonus. L’ailier de 19 ans doit se rendre à Madrid cette semaine pour passer sa visite médicale et signer un contrat courant jusqu’en 2031. Cette signature couronne un parcours entamé loin des projecteurs, entre les rues d’Abidjan et les terrains de Floride.

Un parcours lancé à Abidjan puis interrompu en Floride

Né le 14 novembre 2006 à Abidjan, Diomandé grandit dans un foyer nombreux, parfois une vingtaine de proches sous le même toit. Il intègre à 9 ans l’Académie Internationale de Football du Sud-Comoé, fondée par Désiré Bamba, où il se forme jusqu’en 2021. À 15 ans, il quitte la Côte d’Ivoire pour la Floride, scolarisé à Yulee High School puis à la DME Academy de Daytona Beach. Ne maîtrisant presque pas l’anglais à son arrivée, il suit les cours grâce à l’aide ponctuelle d’un camarade parlant français. Une série d’essais en Europe — Bournemouth, Chelsea, Crystal Palace, les Rangers, l’Olympiakos — ne débouche sur aucun contrat, pas plus que les tentatives auprès de réserves de Major League Soccer. Il rejoint finalement l’équipe semi-professionnelle AS Frenzi, avec laquelle il remporte en 2023 le titre de champion invaincu de l’United Premier Soccer League.

Une progression rapide entre l’Espagne et l’Allemagne

Sa trajectoire bascule en janvier 2025, quand il signe au CD Leganés en Liga, où il inscrit son premier but professionnel en mai. Six mois plus tard, RB Leipzig le recrute pour 20 millions d’euros. La saison suivante confirme son potentiel : 12 buts et 8 passes décisives en Bundesliga, dont un triplé face à l’Eintracht Francfort, contribuant à la troisième place et à la qualification de Leipzig en Ligue des champions. Sa valeur marchande grimpe à environ 90 millions d’euros en un an.

Une Coupe du monde marquée par un deuil familial

Sélectionné le 15 mai 2026 par Emerse Faé pour le Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Diomandé devient, à 19 ans et 212 jours, le premier adolescent à disputer un match de Coupe du monde sous le maillot ivoirien. Contre l’Équateur, il est élu homme du match après une prestation à plus de 80 ballons touchés et 11 duels remportés, un fait inédit dans l’histoire des Éléphants à ce niveau. Il dédie sa performance à sa mère, hospitalisée : « Je t’aime maman, c’est pour toi », déclare-t-il après la rencontre. Le joueur porte aussi cette compétition en mémoire de sa jeune sœur, Roxane, décédée, à qui il a consacré une lettre publiée par The Players’ Tribune. La Côte d’Ivoire atteint les seizièmes de finale pour la première fois de son histoire, avant d’être éliminée par la Norvège.

Un dossier qui a échappé au PSG

Diomandé avait initialement affiché sa préférence pour le Paris Saint-Germain, avec lequel un accord de principe existait. Le club parisien a toutefois retiré son offre, invoquant des exigences financières jugées disproportionnées de la part de Leipzig. Liverpool, plafonné à 85 millions de livres, s’est également retiré de la course. L’accord personnel conclu avec le Real Madrid serait calqué sur le contrat de Jude Bellingham, avec une rémunération indexée sur les performances. Si les bonus sont atteints, l’opération dépasserait les transferts de Bellingham et d’Eden Hazard pour devenir le plus onéreux de l’histoire du club madrilène.