Ebola: l'Ouganda annonce avoir vaincu la dernière épidémie

L’Ouganda a annoncé jeudi 16 juillet 2026 la guérison de son dernier patient atteint d’Ebola, selon les autorités sanitaires réunies à Kampala. Le malade, un ressortissant congolais venu en Ouganda pour recevoir des soins, a quitté l’hôpital de Mulago suite à sa prise en charge par les autorités locales. L’information a été communiquée par le ministère ougandais de la Santé à l’occasion d’une cérémonie officielle.

Attention toutefois. Si le pays affirme ne plus compter de patient infecté, les autorités doivent encore observer une période de surveillance de 42 jours avant de pouvoir déclarer officiellement la fin de l’épidémie. Une vraie satisfaction, après de longs mois compliqués. Au total, l’Ouganda a enregistré 20 cas confirmés, dont 15 importés depuis la République démocratique du Congo.

Une épidémie plutôt bien maîtrisée en Ouganda

Au cours de ces quelques semaines de lutte intense contre la maladie, deux personnes sont malheureusement décédées. Cela représente un taux de mortalité de 10%, soit le taux le plus faible enregistré lors d’une épidémie d’Ebola dans le pays. La vigilance reste de mise. Le ministre ougandais de la Santé, Chris Baryomunsi, a d’ailleurs appelé à maintenir les mesures de prévention, notamment dans les zones proches de la frontière avec la RDC pour limiter les risques de transmission.

En RDC, la situation est catastrophique

Si tout va mieux en OUganda, ce n’est pas le cas partout. En effet, la République démocratique du Congo reste confrontée à une situation particulièrement difficile. Deux mois après l’annonce du début de la 17e épidémie d’Ebola, le pays continue d’enregistrer de nouveaux cas. Selon les chiffres officiels, 2 073 contaminations confirmées et 796 décès ont été recensés.

Pour autant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que l’ampleur réelle de l’épidémie pourrait être deux voire quatre fois supérieure aux données et chiffres qui sont disponibles. Rappelons en ce sens que la souche actuelle de la maladie n’a ni vaccin ni traitement spécifique. Toutefois, le 14 juillet 2026, un premier essai clinique pour évaluer un traitement antiviral a été annoncé, laissant espérer une percée médicale importante.