Nigeria : Dangote abandonne le dollar et relance les ventes d'essence en nairas

Nigeria revient à une facturation de l’essence en monnaie locale dans les installations de la raffinerie Dangote. Après une semaine de ventes libellées en dollars américains, le complexe industriel a rétabli les transactions en nairas pour le Premium Motor Spirit (PMS), tout en relevant son prix départ dépôt de 1 075 à 1 215 nairas le litre, soit une hausse de 140 nairas. La nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur le 22 juillet 2026.

L’information a été communiquée aux distributeurs par le département commercial de la raffinerie et confirmée par la plateforme spécialisée Petroleumprice.ng. Les volumes qui n’avaient pas encore été chargés sont désormais facturés selon le nouveau tarif. Le document adressé aux clients précise que « tous les volumes non chargés » seront soumis à cette nouvelle tarification.

Retour aux ventes en monnaie locale

Ce changement intervient quelques jours après une décision qui avait fortement perturbé le marché aval des produits pétroliers au Nigeria. La raffinerie avait suspendu les chargements de camions-citernes avant d’imposer une facturation en dollars pour l’essence, le diesel et le carburant d’aviation. Cette mesure avait réduit les possibilités d’approvisionnement de plusieurs distributeurs indépendants, contraints de se tourner vers des dépôts privés où les prix avaient rapidement progressé.

Avec le retour de la facturation en nairas, les commandes peuvent à nouveau être effectuées en monnaie nationale. Petroleumprice.ng a confirmé cette évolution. Son directeur général, Jeremiah Olatide, a déclaré que « la raffinerie a repris la tarification de ses produits en nairas ».

Le nouveau barème prévoit également une augmentation du prix du chargement côtier, passé de 1 441 575 à 1 602 495 nairas par tonne, selon les informations communiquées aux opérateurs.

Une décision suivie de près par le marché

Le revirement de Dangote est observé avec attention par les acteurs du secteur pétrolier, l’entreprise occupant une place centrale dans l’approvisionnement du marché nigérian. Les conséquences de cette nouvelle politique tarifaire sur les prix à la pompe dépendront désormais des marges appliquées par les distributeurs et des coûts logistiques.

La période de facturation en dollars avait suscité des interrogations chez les professionnels, confrontés à la volatilité du taux de change et à des difficultés d’accès au carburant. Le retour aux paiements en nairas pourrait contribuer à stabiliser les transactions domestiques, même si le relèvement du prix départ dépôt renchérit le coût d’achat pour les distributeurs.

Un projet stratégique pour le Nigeria

Mise en service en 2024 à Lekki, près de Lagos, la raffinerie Dangote est conçue pour traiter jusqu’à 650 000 barils de pétrole brut par jour. Présentée comme la plus grande raffinerie à train unique au monde, elle a été développée pour réduire la dépendance du Nigeria aux importations de carburants raffinés et renforcer les capacités d’exportation du pays.

Selon le groupe Dangote, le projet a mobilisé plus de 20 milliards de dollars d’investissements. Depuis le démarrage progressif de ses activités, ses décisions commerciales sont suivies de près, tant par les distributeurs que par les autorités, en raison de leur influence sur l’équilibre du marché nigérian des carburants.