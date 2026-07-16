Orphelinat en flammes en Algérie : ce que l'on sait du drame

Onze personnes ont perdu la vie dans l’incendie d’un orphelinat à Mohammadia, dans la banlieue d’Alger, dans la nuit du 16 juillet. Selon la Protection civile algérienne, le sinistre a également fait 19 blessés, tandis que les secours poursuivaient leurs opérations dans les premières heures de la matinée.

Les autorités ont indiqué que le feu s’est déclaré à l’Établissement de l’enfance assistée de Mohammadia. D’après le bilan officiel, dix blessés présentent des brûlures à différents degrés et cinq personnes en situation de handicap ont été évacuées de l’établissement. Les circonstances ayant provoqué l’incendie ne sont pas encore établies et une enquête a été ouverte afin d’en déterminer l’origine.

Les autorités mobilisées après le drame

À la suite de la catastrophe, le président Abdelmadjid Tebboune a adressé ses condoléances aux familles des victimes. Dans un message relayé par la présidence, il a exprimé sa « profonde tristesse » après ce drame.

Le Premier ministre Sifi Ghrieb s’est rendu dans plusieurs hôpitaux d’Alger où sont pris en charge les blessés. Cette visite avait pour objectif de s’informer de leur état de santé et du dispositif médical déployé. Les autorités n’ont, à ce stade, communiqué ni l’identité des victimes ni leur âge.

Les services de la Protection civile poursuivent leurs investigations afin de déterminer les causes exactes de l’incendie. Aucune hypothèse officielle n’a été avancée et les autorités appellent à attendre les résultats de l’enquête avant toute conclusion.

Un contexte marqué par de nombreux incendies

Ce drame survient alors que les secours sont fortement sollicités à travers le pays. Selon un bilan officiel publié la veille, les unités de la Protection civile ont éteint 913 incendies sur l’ensemble du territoire depuis le 8 juillet.

Cette multiplication des départs de feu intervient dans un contexte de fortes chaleurs qui touche plusieurs régions d’Algérie. Les autorités n’ont toutefois établi aucun lien entre ces incendies et celui de l’orphelinat de Mohammadia.

Chaque été, l’Algérie renforce ses moyens de lutte contre les incendies, un risque accentué par les températures élevées et la sécheresse dans plusieurs wilayas. Les services de secours disposent d’un important dispositif terrestre et aérien mobilisé pendant la saison estivale.

Une enquête en cours

Les investigations devront déterminer l’origine du sinistre et les conditions dans lesquelles le feu s’est propagé au sein de l’établissement. Les conclusions des enquêteurs permettront également d’établir si des défaillances techniques ou d’autres facteurs ont contribué à la catastrophe.

En attendant les résultats de cette enquête, le bilan officiel demeure fixé à 11 morts et 19 blessés, selon les informations communiquées par la Protection civile algérienne. Les autorités ont assuré que les victimes bénéficient d’une prise en charge médicale et ont réaffirmé leur soutien aux familles touchées par ce drame.