Pourquoi il a fallu attendre 2026 pour que la Normandie entre au patrimoine mondial

Vingt ans de démarches ont abouti dimanche 26 juillet 2026, lors de la session du Comité du patrimoine mondial réunie à Busan, en Corée du Sud. Les cinq plages du Débarquement de Normandie — Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword — ainsi que la Pointe du Hoc rejoignent désormais la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Deux obstacles ont longtemps freiné le dossier

L’organisme a d’abord dû composer avec la nature du site : il classe traditionnellement des biens culturels ou naturels, rarement des lieux de bataille. Les autorités normandes ont dû faire valoir que ces plages ne commémorent pas la guerre elle-même, mais un combat pour la liberté à valeur universelle. La question de la préservation a également pesé : les 80 kilomètres de littoral concernés, entre le Calvados et la Manche, demeurent exposés à l’érosion, un facteur examiné avec attention par les experts internationaux.

Un dossier déposé en 2018, actualisé en 2025

La candidature portée par la Région Normandie a été transmise à l’État français en 2018, avant envoi au Centre du patrimoine mondial. Un premier accord de principe du Comité du patrimoine mondial a permis de relancer les travaux en 2023. De nouveaux éléments ont ensuite été déposés en janvier 2025, avant une phase d’examen conduite d’avril 2025 à avril 2026.

Le bien inscrit regroupe six sites sur un peu plus de 80 kilomètres de littoral : les cinq secteurs de débarquement définis par les Alliés en 1944, auxquels s’ajoute la Pointe du Hoc. S’y trouvent également des vestiges jugés significatifs, parmi lesquels les restes du port artificiel Mulberry B à Arromanches et la batterie allemande de Longues-sur-Mer. Une représentante du Conseil international des monuments et des sites, organe consultatif de l’Unesco, a estimé lors de la session que le site garde la trace d’un épisode ayant pesé sur la fin de l’occupation nazie en Europe de l’Ouest.

Un dossier traité hors du cadre concurrentiel habituel

Autre particularité de cette candidature : elle a été examinée sans être mise en concurrence avec d’autres propositions françaises présentées la même année, un traitement administratif distinct qui a pu faciliter le calendrier de l’examen.

Un enjeu économique déjà installé avant l’inscription

Le tourisme de mémoire pèse déjà lourd sur le littoral normand. Plus de deux millions de visiteurs ont été recensés en 2025 sur l’ensemble des sites liés au Débarquement, selon la Région Normandie, dont une part croissante venue de l’étranger. En 2022, dernière année disponible sur ce point, les retombées économiques atteignaient environ 700 millions d’euros, pour plus de 8 400 emplois directs et indirects. Le président de région Hervé Morin avait évoqué une hausse potentielle de 15 % de la fréquentation touristique en cas d’obtention du label Unesco.

À titre de comparaison, la France compte déjà 54 autres biens inscrits sur cette liste, parmi lesquels le Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Chartres ou le château de Versailles — des sites dont le classement avait, en son temps, également renforcé le rayonnement touristique.