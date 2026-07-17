Fortunes : ces 9 milliardaires nés en Afrique pèsent près de 1 000 milliards $, selon Forbes

Les entrepreneurs nés en Afrique continuent de peser lourd parmi les plus grandes fortunes des États-Unis. Selon le nouveau classement publié par Forbes, neuf milliardaires nés sur le continent africain cumulent une fortune estimée à 952,9 milliards de dollars, soit près de 43 % de la richesse totale détenue par les milliardaires immigrés recensés l’année 2026.

Cette édition du classement établit un nouveau record avec 144 milliardaires nés à l’étranger installés aux États-Unis, contre 125 un an plus tôt. Leur patrimoine combiné atteint 2 200 milliards de dollars. D’après Forbes, ils représentent près de 15 % des milliardaires américains et environ un quart de la richesse totale détenue par cette catégorie.

Elon Musk domine largement le classement

L’Afrique du Sud est le pays africain le plus représenté avec quatre personnalités figurant dans le classement. En tête se trouve Elon Musk, dont la fortune est estimée à 927 milliards de dollars. À lui seul, le dirigeant de Tesla, SpaceX et xAI concentre l’immense majorité de la richesse des milliardaires nés en Afrique présents dans ce palmarès.

Le classement accueille cette année un nouveau venu : Kimbal Musk, frère cadet d’Elon Musk. Avec une fortune évaluée à 1,6 milliard de dollars, son entrée porte à neuf le nombre de milliardaires nés en Afrique figurant parmi les immigrés les plus riches des États-Unis.

Les autres personnalités de la liste sont originaires du Nigeria, de l’Égypte, du Maroc et du Kenya. Elles ont bâti leur réussite dans des secteurs variés, allant de la technologie à la santé, en passant par la finance, les médias ou encore les biens de consommation.

Cinq pays africains représentés

Selon Forbes, la présence de cinq pays africains dans ce classement illustre la diversité des parcours entrepreneuriaux ayant conduit à la création de grandes fortunes aux États-Unis.

À titre de comparaison, ces milliardaires nés en Afrique ayant construit leur fortune outre-Atlantique ne doivent pas être confondus avec les plus grandes fortunes installées sur le continent africain. Aliko Dangote demeure ainsi l’homme le plus riche d’Afrique. Sa fortune a progressé avec la montée en puissance de sa raffinerie située au Nigeria, devenue la plus grande raffinerie de pétrole d’Afrique et considérée comme un projet stratégique pour réduire les importations de carburants du pays. Il prévoit également de construire une raffinerie en Afrique de l’Est, un projet dans lequel le milliardaire tanzanien Mohammed Dewji a indiqué être prêt à investir 100 millions de dollars.

Les neuf milliardaires nés en Afrique du classement Forbes