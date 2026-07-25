Sécurité au Burkina Faso : ce que révèlent les nouveaux chiffres du gouvernement

Le taux de reconquête du territoire national burkinabè s’établit désormais à 74,53 %, contre 73,56 % six mois plus tôt. Ce chiffre a été communiqué le vendredi 24 juillet 2026 par le Général de division Célestin Simporé, ministre d’État en charge de la Guerre et de la Défense patriotique, à l’occasion de l’évaluation à mi-parcours de son contrat d’objectifs.

Une progression mesurée sur dix-huit mois

La séance s’est tenue à la Primature dans le cadre de la session d’évaluation des contrats d’objectifs des membres du gouvernement. Le ministre y a présenté le bilan de son département pour le premier semestre 2026, incluant un taux d’exécution global de ses objectifs fixé à 53,14 % au 30 juin. Les chiffres montrent une trajectoire continue depuis fin 2024 : le territoire sous contrôle de l’État atteignait 70,89 % en décembre de cette année-là, puis 72,70 % en juin 2025, avant d’atteindre 73,56 % en décembre 2025. La hausse enregistrée depuis janvier reste modeste, avec 0,97 point gagné en six mois.

Simporé a affirmé que nous pouvons aller partout et nous y allons, évoquant l’absence de zones désormais inaccessibles aux forces de défense et de sécurité. Selon le ministère, cette avancée territoriale s’accompagnerait d’un retour progressif des populations déplacées et des services administratifs dans plusieurs localités reconquises, ainsi que d’une reprise plus régulière du ravitaillement de certaines zones auparavant isolées.

Un effort logistique mis en avant par le gouvernement

Le compte-rendu ministériel met en avant le renforcement des équipements et des capacités opérationnelles des forces combattantes, présenté comme un facteur de cette dynamique. Ce bilan intervient dans un contexte sécuritaire marqué depuis 2015 par une insurrection jihadiste qui aurait fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plusieurs millions de personnes à travers le pays, un conflit ayant également précédé deux coups d’État successifs en 2022.

Un bilan qui prolonge une communication gouvernementale récurrente

Cette communication chiffrée n’est pas isolée : le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo avait déjà annoncé fin janvier 2026, devant l’Assemblée législative de transition, un taux de reconquête proche de 74 %, qualifié à l’époque de progression de plus de trois points sur un an. Les données communiquées vendredi confirment cette tendance haussière, sans préciser la méthodologie exacte utilisée pour calculer ce taux de contrôle du territoire, ni la répartition géographique précise des zones concernées.

Aucune source indépendante n’a pour l’heure confirmé ces chiffres, qui proviennent exclusivement de communications gouvernementales relayées par l’agence de presse officielle. Le prochain bilan intermédiaire est attendu en fin d’année, à l’occasion de l’évaluation des contrats d’objectifs portant sur le second semestre 2026.