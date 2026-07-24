Bénin : ce qu'il faut retenir de la première réunion du Sénat

Les derniers réglages de la cérémonie d’installation du Sénat ont été examinés ce vendredi 24 juillet 2026 lors d’une réunion tenue à Cotonou. Réunis à huis clos pendant près de deux heures à l’hôtel Sofitel, les futurs membres de la nouvelle chambre parlementaire ont consacré leurs échanges à l’organisation de la séance inaugurale prévue le 30 juillet, selon Bip Radio.

La rencontre a rassemblé 23 des 25 sénateurs. Initialement annoncée sous la présidence de Nicéphore Dieudonné Soglo, doyen d’âge des membres de droit, la séance a finalement été dirigée par Me Robert Dossou, en raison de l’absence de l’ancien chef de l’État. Sacca Lafia figurait également parmi les absents.

Une réunion consacrée au cérémonial

À l’issue des travaux, Me Robert Dossou a indiqué à Bip Radio que les discussions avaient essentiellement porté sur l’organisation pratique de la cérémonie d’installation. Selon le président de séance, « la réunion a porté sur les préparatifs de l’installation », avec un accent mis sur le déroulement protocolaire de l’événement.

Cette première prise de contact entre les sénateurs intervient quelques jours avant l’entrée officielle en fonction de la nouvelle institution. La rencontre, organisée à huis clos, n’a donné lieu à aucune communication sur d’autres sujets de fond.

Vingt-trois sénateurs présents

Sur les vingt-cinq membres appelés à composer le Sénat, vingt-trois ont pris part à cette séance préparatoire, rapporte Bip Radio. L’absence de Nicéphore Soglo a conduit Me Robert Dossou à assurer la présidence des échanges.

Cette réunion constituait une étape préalable à la cérémonie du 30 juillet, au cours de laquelle les sénateurs devront officiellement entrer en fonction. Plusieurs dispositions protocolaires et organisationnelles devaient être arrêtées avant cette échéance.

Une nouvelle institution issue de la révision constitutionnelle

Le Sénat fait son entrée dans le paysage institutionnel béninois à la suite de la révision de la Constitution adoptée en novembre 2019. La mise en place effective de cette chambre intervient après l’installation de ses vingt-cinq membres, composés de personnalités désignées conformément aux dispositions constitutionnelles.

Cette nouvelle institution est appelée à participer au fonctionnement du Parlement aux côtés de l’Assemblée nationale. Elle exercera plusieurs attributions prévues par les textes, dont l’examen de certaines lois et la participation à diverses procédures institutionnelles. La cérémonie d’installation du 30 juillet marquera ainsi le début officiel des activités de la deuxième chambre parlementaire du Bénin.