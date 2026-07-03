Séisme au Venezuela : Cristiano Ronaldo invite un jeune survivant à assister à un de ses matchs

Une mobilisation humanitaire inattendue bouscule l’actualité sportive en pleine compétition internationale. L’attaquant et capitaine de la sélection du Portugal, Cristiano Ronaldo, a officiellement proposé ce 3 juillet de recevoir Andrés, un jeune ressortissant vénézuélien ayant survécu au récent tremblement de terre, lors d’une de ses prochaines rencontres professionnelles. La confirmation de cette démarche solidaire fait suite à la diffusion d’une séquence vidéo où le joueur s’adresse directement à l’enfant hospitalisé.

Une catastrophe sismique majeure au nord du continent

Cette initiative intervient alors que le Venezuela fait face aux conséquences d’un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 survenu le 24 juin dernier, considéré par les spécialistes comme le plus violent survenu dans le pays depuis 1900. Selon le dernier recensement officiel communiqué par la présidente par intérim Delcy Rodriguez, la catastrophe a causé la mort de 2 595 personnes et fait plus de 12 400 blessés, entraînant également l’interruption des opérations de secours en raison de l’absence prolongée de nouveaux signaux de vie sous les décombres.

Parmi les victimes de ce désastre figure le jeune Andrés, qui a perdu l’intégralité de ses proches dans l’effondrement de son habitation et a subi l’amputation d’un membre inférieur à la suite de ses blessures. Face à cette situation, le footballeur a choisi de réagir publiquement en envoyant des messages de soutien à l’enfant, dont l’ambition était de pouvoir observer son idole sur un terrain de football.

Une main tendue depuis la compétition mondiale

Actuellement engagé dans la phase à élimination directe de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 sur le sol nord-américain, le joueur de 41 ans a formulé sa promesse dans une déclaration enregistrée : Je veux que tu assistes à l’un de mes matchs !. L’attaquant a conditionné la concrétisation de cette invitation au rétablissement médical préalable du jeune garçon, tout en lui transmettant ses vœux de prompt rétablissement à travers ce message vidéo.

Cette promesse coïncide avec un calendrier sportif particulièrement dense pour le joueur portugais. Cristiano Ronaldo vient en effet de qualifier son équipe nationale pour les huitièmes de finale du tournoi mondial le 2 juillet à Toronto, après une victoire obtenue sur le score de deux buts à un face à la Croatie, au cours de laquelle il s’est illustré en inscrivant le penalty décisif. La prochaine échéance officielle du joueur est d’ores et déjà fixée au 6 juillet 2026, date à laquelle la formation portugaise affrontera l’Espagne pour obtenir une place en quarts de finale.