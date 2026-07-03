Russie : Peskov annonce la chute du verrou ukrainien de Kostiantynivka

Un verrou du Donbass tenu depuis onze ans serait tombé. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé vendredi que Kostiantynivka était intégralement passée sous contrôle russe, qualifiant la ville de bastion que les forces ukrainiennes avaient transformé en vaste zone fortifiée.

Une prise revendiquée aux côtés de Poutine

Selon Peskov, le président russe Vladimir Poutine s’est rendu le 3 juillet dans un poste de commandement auxiliaire du groupement de forces réunies, où des commandants d’unités d’assaut lui auraient montré, depuis Kostiantynivka même, des images filmées par drones. Le chef d’état-major, Valeri Guerassimov, a complété ce compte rendu en affirmant que la prise de contrôle de la ville de Krasny Lyman touchait également à sa fin, et que des unités avancées russes étaient entrées dans les localités de Dobropillia et Annovka, dans la République populaire de Donetsk autoproclamée.

Poutine aurait qualifié la chute de Kostiantynivka de « première étape, mais très importante, dans la prise du nœud défensif Sloviansk-Kramatorsk ». Le président russe a également évoqué la création d’une zone de sécurité dans les régions de Kharkiv et de Soumy, affirmant que cette bande frontalière avait déjà été considérablement élargie.

Un siège présenté comme achevé après des semaines de combats

Le ministère russe de la Défense décrivait dès le 2 juillet un nettoyage en voie d’achèvement des formations ukrainiennes dispersées dans la ville. Un bilan hebdomadaire diffusé par le ministère, couvrant la période du 27 juin au 3 juillet, fait état de plus de 535 militaires ukrainiens tués à Kostiantynivka, de plus de 360 unités d’armement et de matériel détruites, ainsi que de 118 véhicules. Sur l’ensemble de la zone de responsabilité du groupement « Sud », les pertes ukrainiennes annoncées dépassent 1 405 militaires.

Selon des médias russes citant le ministère, les unités russes occuperaient encore un petit secteur nord de la ville, à dominante résidentielle, et poursuivraient l’élimination de combattants ukrainiens retranchés dans des bunkers et des caves en béton, opération confiée aux unités d’assaut du groupement « Sud ».

Kostiantynivka fait partie d’une chaîne de quatre villes fortifiées — Sloviansk, Kramatorsk, Droujkivka et Kostiantynivka elle-même — construite depuis 2014 et considérée jusqu’ici comme l’un des principaux obstacles à une avancée russe dans le Donbass. La ville se situe à moins de huit kilomètres de Droujkivka, qui resterait sous contrôle ukrainien.

Un objectif présenté comme la porte d’entrée vers Sloviansk et Kramatorsk

D’après les autorités russes, la chute de Kostiantynivka ouvrirait une voie directe vers Sloviansk et Kramatorsk en passant par Droujkivka. Ces deux dernières villes concentrent l’essentiel des positions ukrainiennes encore tenues dans la région et constitueraient, selon Moscou, la prochaine étape de l’offensive.

Le Kremlin avait fixé aux forces russes l’objectif de s’emparer de l’intégralité de la région de Donetsk avant le 1er avril 2026, un calendrier qui n’a pas été atteint à ce jour. La revendication du 3 juillet marque, selon les déclarations russes, une avancée majeure vers cet objectif, sans qu’une confirmation indépendante de la situation sur le terrain n’ait pour l’heure été apportée.