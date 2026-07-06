Soulier d'or : Haaland rattrape Messi et Mbappé, la tension monte au Mondial

Un doublé en fin de match a suffi à rebattre les cartes du classement des buteurs. Erling Haaland a inscrit ses sixième et septième réalisations du tournoi dimanche 5 juillet, lors du huitième de finale remporté 2-1 par la Norvège face au Brésil à New York. L’attaquant norvégien rejoint ainsi Lionel Messi et Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026, selon les statistiques rapportées par footmercato.

Trois profils, un même total

Messi et Mbappé occupaient conjointement la première place avant ce match, à sept buts chacun. L’entrée de Haaland dans ce groupe de tête crée une configuration inédite pour ce Mondial : trois attaquants de générations différentes, évoluant dans des sélections encore engagées dans la compétition, se disputent désormais à parts égales le titre de meilleur buteur.

Derrière ce trio, Harry Kane suit avec six buts, à une longueur. Un groupe de poursuivants — Ousmane Dembélé, Jude Bellingham, Mikel Oyarzabal et Vinicius Junior — compte quatre réalisations chacun, hors de portée immédiate du sommet mais toujours en lice tant que leurs équipes respectives restent dans le tournoi.

Un but norvégien qui qualifie et qui compte double

La qualification de la Norvège pour les quarts de finale constitue une première dans l’histoire de la sélection scandinave. Face au Brésil, Haaland a d’abord ouvert le score d’une tête à la 79e minute, avant de doubler la mise à la 90e sur une frappe à l’entrée de la surface. Neymar a réduit l’écart sur penalty dans le temps additionnel, sans empêcher la victoire norvégienne.

Ce doublé montre le règlement du Soulier d’or : chaque but marqué en phase à élimination directe pèse davantage, puisqu’une équipe sortie du tournoi voit son buteur figé à son total. La FIFA précise que tout départage entre joueurs à égalité de buts se fait d’abord au nombre de passes décisives, puis au temps de jeu cumulé — le joueur ayant disputé le moins de minutes étant alors privilégié. Ce critère pourrait s’avérer déterminant si l’égalité entre Messi, Mbappé et Haaland persistait jusqu’à la fin de la compétition.

Trois parcours encore ouverts

Les trois sélections concernées restent engagées dans le tournoi à ce stade des quarts de finale, ce qui maintient un nombre de matchs comparable pour chacun des trois attaquants. L’issue du Soulier d’or dépendra autant de la capacité de chaque joueur à marquer que de la progression de son équipe dans le tableau final, un but supplémentaire en phase finale valant structurellement davantage qu’une réalisation en phase de groupes.

La prochaine étape pour départager, au moins provisoirement, ce trio de tête sera la série de quarts de finale à venir, où Argentine, France et Norvège seront à nouveau opposées à des adversaires directs pour une place en demi-finale.