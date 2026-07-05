Mondial 2026: Haaland dément les 6 000 calories quotidiennes qu'on lui prête

Un récit alimentaire devenu viral vole en éclats face au principal intéressé. Erling Haaland a démenti consommer 6 000 calories par jour, une estimation largement reprise par la presse people avant son entrée en lice au Mondial 2026, rapporte le site américain E! News, repris par Yahoo Sports. L’attaquant norvégien, auteur d’un doublé lors de la victoire 4-1 de la Norvège face à l’Irak le 16 juin à Boston, a réagi directement à ces chiffres dans un entretien vidéo diffusé en 2025.

Un régime devenu viral avant le Mondial

Depuis plusieurs mois, une alimentation à 6 000 calories quotidiennes, bâtie autour de cœur et foie de bœuf, de lait cru et de steaks massifs, circule comme la clé de la forme physique du joueur de Manchester City. Cette version prend racine dans le documentaire Haaland: The Big Decision, sorti en 2022, où l’attaquant se filmait transportant du foie et du cœur de bœuf crus. Le récit s’est enrichi au fil des interventions publiques du joueur : petit-déjeuner à base d’œufs, de pain au levain et de café au lait cru et sirop d’érable ; déjeuner composé de riz aux œufs, de bar et d’asperges ; dîner autour de steaks ribeye ou tomahawk. Son père, l’ancien joueur Alfie Haaland, aurait élaboré ce plan alimentaire avec un nutritionniste pour soutenir une saison de plus de cinquante matchs, selon le site spécialisé Playbook HQ.

Le champion norvégien recadre les chiffres

Interrogé sur cette estimation devenue un argument récurrent des articles consacrés à sa préparation, Haaland a rejeté le chiffre avancé. « Non, je ne sais pas, aucune idée, je ne compte pas ça« , a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par E! News. L’attaquant n’a en revanche jamais contesté la composition de son alimentation, présentée à plusieurs reprises comme fondée sur des produits bruts et peu transformés. Sur le podcast officiel de Manchester City en 2024, il avait résumé sa philosophie alimentaire en quelques mots, privilégiant des ingrédients qu’il juge naturels et peu transformés.

Le joueur avait également défendu son usage du lait cru, consommé notamment dans son café du matin, en évoquant des bénéfices qu’il juge personnels. Les autorités sanitaires européennes, via l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ainsi que le Centre américain de contrôle des maladies (CDC), mettent pour leur part en garde contre les risques bactériens associés à la consommation de lait non pasteurisé.

Une rigueur alimentaire assumée depuis l’enfance

Cette clarification intervient alors que Haaland dispute son premier Mondial, après avoir contribué à la qualification de la Norvège pour la première fois en 27 ans. Le joueur a également confirmé un rituel personnel resté inchangé depuis ses débuts en professionnel : une lasagne préparée par son père avant chaque match à domicile, qu’il associe directement à ses performances devant le but. Cette habitude avait été évoquée avec humour par l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, qui avait suggéré de recruter Alfie Haaland comme cuisinier du club. La Norvège affrontera le Sénégal le 22 juin, pour son deuxième match de la phase de groupes du Mondial 2026.