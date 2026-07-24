Turquie : Erdogan démet un gouverneur après des photos controversées en cuissard moulant

Le gouverneur de la province d’Ardahan, Mehmet Fatih Çiçekli, a été démis de ses fonctions le 17 juillet 2026 par un décret présidentiel signé par le président Recep Tayyip Erdoğan. Le texte officiel ne précise pas les raisons de cette décision, intervenue quelques jours après une polémique provoquée par des photos diffusées sur les réseaux sociaux où le responsable apparaît en tenue de cyclisme moulante.

Selon les informations disponibles, ces images avaient suscité de vives réactions dans la classe politique turque après leur publication à l’occasion d’un événement destiné à promouvoir la pratique du vélo.

Des critiques après la diffusion des images

La controverse est née après la circulation de clichés montrant Mehmet Fatih Çiçekli portant un cuissard de cyclisme lors d’une sortie publique. Plusieurs responsables politiques ont estimé que cette tenue n’était pas adaptée à la fonction de gouverneur.

Parmi eux, İnan Akgün Alp, député du principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), a reproché au gouverneur de privilégier sa visibilité sur les réseaux sociaux. Il a également jugé que cette tenue était « inappropriée pour un gouverneur », selon les propos rapportés par l’Associated Press.

Aucune explication officielle n’a toutefois accompagné le décret présidentiel annonçant la fin des fonctions de Mehmet Fatih Çiçekli. Les autorités turques n’ont pas établi publiquement de lien entre la polémique et cette décision administrative.

Une nomination récente

Mehmet Fatih Çiçekli avait été nommé gouverneur d’Ardahan en janvier 2026 par le président Recep Tayyip Erdoğan. Située dans l’est de la Turquie, cette province frontalière de la Géorgie et de l’Arménie compte un peu plus de 90 000 habitants, selon les dernières données démographiques disponibles.

Avant son éviction, le gouverneur s’était investi dans la promotion du cyclisme et d’activités sportives locales. Interrogé sur la polémique, il avait défendu son choix vestimentaire en affirmant qu’il s’agissait simplement d’une tenue adaptée à la pratique du vélo. Il avait également rappelé pratiquer d’autres disciplines sportives, dont l’aviron et la voile.

Une mobilisation en sa faveur

Après son limogeage, une campagne de soutien a émergé en faveur de l’ancien gouverneur. Selon plusieurs sources, une pétition demandant sa réintégration a recueilli plus de 10 000 signatures.

Des habitants et des cyclistes de la région ont également manifesté leur soutien. Lors du départ de Mehmet Fatih Çiçekli d’Ardahan, plusieurs passionnés de vélo ont accompagné son véhicule en signe de solidarité.

Le poste de gouverneur revêt une importance particulière en Turquie. Les gouverneurs, désignés par le pouvoir central, représentent l’État dans les provinces et sont chargés de coordonner les services administratifs et d’assurer l’application des décisions du gouvernement. Leur nomination comme leur révocation relèvent directement d’un décret présidentiel.