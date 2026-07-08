Ukraine : la Russie frappe un site de Samsung lié aux missiles Flamingo

Une nouvelle salve de frappes revendiquées par la Russie vise cette fois un site présenté comme stratégique pour l’industrie de défense ukrainienne. Le ministère russe de la Défense a annoncé, mercredi 8 juillet, avoir ciblé à Kiev des installations qu’il affirme être liées à la production de composants des missiles de croisière FP-5 Flamingo et à l’assemblage de drones. Ces affirmations n’ont pas été confirmées par les autorités ukrainiennes.

La Russie revendique une frappe contre un site de Samsung Ukraine

Le ministère russe de la Défense affirme avoir conduit, dans la nuit de mardi à mercredi, une série de frappes de précision contre des infrastructures militaro-industrielles situées dans la capitale ukrainienne. D’après le communiqué officiel, l’opération aurait notamment visé des installations de Samsung Ukraine, que Moscou présente comme un lieu de fabrication et de stockage de composants destinés aux missiles de croisière terrestres FP-5 Flamingo.

Les autorités russes soutiennent également qu’un atelier consacré à l’assemblage de drones de moyenne et longue portée figurait parmi les objectifs de cette attaque. « Les objectifs désignés ont été atteints. Toutes les cibles prévues ont été touchées », affirme le ministère dans son communiqué.

La Russie explique que cette opération constitue une réponse aux attaques menées, selon elle, par Kiev contre des infrastructures civiles situées sur son territoire. Depuis plusieurs mois, les autorités russes présentent régulièrement leurs bombardements comme des représailles aux frappes ukrainiennes visant des régions frontalières ou des installations stratégiques en Russie.

Kiev évoque des incendies mais pas de sites militaires

Du côté ukrainien, les autorités n’ont pas confirmé les affirmations de Moscou concernant la nature des cibles visées. Les responsables de Kiev ont indiqué que des incendies s’étaient déclarés dans plusieurs entrepôts ainsi que dans un dépôt de tramways situés dans les districts de Sviatochyn et de Desniansky à la suite de l’attaque nocturne.

Aucune communication officielle ukrainienne ne fait état d’une frappe contre une installation militaire ou une infrastructure liée à la production des missiles FP-5 Flamingo. À ce stade, les déclarations russes sur les installations de Samsung Ukraine n’ont pas été corroborées par des sources indépendantes.

Depuis le début du conflit, le ministère russe de la Défense affirme que ses frappes visent exclusivement des objectifs militaires ou des infrastructures utilisées par les forces ukrainiennes. L’Ukraine, de son côté, accuse régulièrement la Russie de toucher des zones civiles lors de ses attaques aériennes.

Les missiles Flamingo au centre des capacités de frappe ukrainiennes

Cette revendication intervient alors que le programme de développement des missiles FP-5 Flamingo poursuit son évolution. Fin juin 2026, le fabricant ukrainien Fire Point avait annoncé accélérer le développement de nouveaux systèmes de défense antimissile tout en maintenant la production des missiles de croisière Flamingo.

Ces missiles figurent parmi les systèmes employés par l’Ukraine pour mener des frappes à longue distance contre des objectifs militaires russes. Leur montée en puissance a conduit la Russie à multiplier les opérations visant les infrastructures industrielles que Moscou estime liées à leur fabrication.

Aucune preuve indépendante ne permet toutefois de confirmer que les installations mentionnées par le ministère russe de la Défense participaient effectivement à la production de composants des FP-5 Flamingo. Les autorités ukrainiennes n’ont pas réagi à cette accusation au moment de la publication de ces informations.

Les conséquences précises des frappes revendiquées par la Russie restent donc à établir, alors que les deux camps poursuivent leurs opérations militaires et continuent de livrer des versions divergentes des événements sur le terrain.