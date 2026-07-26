La Russie va équiper son sous-marin Perm du missile hypersonique Zircon d'ici fin 2026

Le sous-marin nucléaire Perm entrera en service dans la marine russe avant la fin de l’année 2026, avec pour arme principale le missile hypersonique Zircon. Le bâtiment poursuit actuellement ses essais en mer avant son admission complète.

Un sous-marin conçu pour le Zircon

Mis à l’eau le 27 mars 2025 lors d’une cérémonie tenue à Murmansk, en présence du président Vladimir Poutine via visioconférence depuis Atomflot, le Perm a été construit sur les chantiers navals de Sevmash, à Severodvinsk. Il appartient à la classe Yasen-M, issue du projet 885M, et constitue le sixième bâtiment de cette série. Il est toutefois le premier sous-marin d’attaque construit spécifiquement pour embarquer le Zircon en dotation standard, ce qui a nécessité des modifications structurelles par rapport aux bâtiments précédents du même projet.

Le sous-marin dispose de dix tubes de lancement vertical et peut transporter jusqu’à quarante missiles de croisière au total, en combinant le Zircon avec les missiles Kalibr et Oniks, déjà en service dans la marine russe.

Un missile capable d’atteindre Mach 9

Développé par NPO Machinostroyenia, le 3M22 Zircon est entré en service en janvier 2023. Il mesure neuf mètres de long, vole à une altitude de 28 kilomètres pendant sa phase de croisière et peut atteindre une vitesse maximale de Mach 9, soit environ 11 000 km/h. Sa portée opérationnelle dépasse les 1 000 kilomètres, contre des cibles navales comme terrestres.

Un premier tir d’essai avait été réalisé depuis la frégate Amiral Gorchkov en mer de Barents en novembre 2020, touchant une cible navale située à 450 kilomètres. D’autres essais menés depuis ont confirmé cette portée.

Une admission prévue dans la flotte du Nord

Le Perm devrait effectuer ses essais en mer courant 2026, avant son admission complète au sein de la flotte du Nord. Ce calendrier s’ajoute à un programme de renouvellement plus large de la flotte sous-marine russe, orienté vers le renforcement des capacités de frappe en second de Moscou.

Un précédent sous-marin baptisé Perm, de classe Project 671RTMK, avait déjà servi dans la marine russe entre 2002 et 2005, avant d’être désarmé. Le nom a depuis été réattribué à ce nouveau bâtiment de quatrième génération.